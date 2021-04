Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Χάος στην Ινδία - Ο ΠΟΥ στέλνει εξοπλισμό, οξυγόνο και κινητά νοσοκομεία

Σπαρακτική η κατάσταση στην Ινδία. Η ινδική μετάλλαξη του κορονοϊού βύθισε τη χώρα του 1,3 δισεκ. κατοίκων στο χάος.

Η κατάσταση στην Ινδία, όπου αυξάνονται ραγδαία τα κρούσματα της Covid-19, είναι «περισσότερο κι από σπαρακτική» και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα στείλει προσωπικό και εφόδια στη χώρα αυτή για να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει την πανδημία, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Ο ΠΟΥ κάνει ό,τι μπορεί, παρέχοντας κρίσιμο εξοπλισμό και εφόδια, όπως χιλιάδες φιάλες οξυγόνου, προκατασκευασμένα, κινητά νοσοκομεία και εργαστηριακό εξοπλισμό», είπε ο Τέντρος στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Υπενθύμισε επίσης ότι, όπως έχει ήδη ανακοινώσει, 2.600 μέλη του ΠΟΥ είναι καθ’ οδόν για την Ινδία ώστε να βοηθήσουν τις προσπάθειες των αρχών για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, η λεγόμενη «ινδική» παραλλαγή του νέου κορονοϊού βύθισε τη χώρα του 1,3 δισεκ. κατοίκων στο χάος. Πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει ότι θα στείλουν κατεπειγόντως βοήθεια. Την Κυριακή η Ινδία κατέγραψε νέο παγκόσμιο ρεκόρ μολύνσεων, με σχεδόν 350.000 νέα κρούσματα μέσα σε μία ημέρα.

Στο Νέο Δελχί, οι διάδρομοι των νοσοκομείων είναι γεμάτοι από κρεβάτια και φορεία με ασθενείς. Οικογένειες παρακαλούν, ματαίως, να τους δώσουν λίγο οξυγόνο ή μια θέση για τους δικούς τους ανθρώπους. Ορισμένοι πεθαίνουν προτού να φτάσουν καν στο νοσοκομείο.

«Ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν τόσο έκδηλη η σημασία του εμβολιασμού», επέμεινε ο Τέντρος.

