Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για “SofaGate”: Ένοιωσα πληγωμένη και μόνη ως γυναίκα και Ευρωπαία

«Θα είχε συμβεί άραγε αν φορούσα κουστούμι ή γραβάτα; », αναρωτήθηκε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Την έντονη δυσαρέσκειά της για το "SofaGate" κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο Ερντογάν στις 7 Απριλίου στην Άγκυρα, εξέφρασε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε συζήτηση που έγινε σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Ένοιωσα πληγωμένη και μόνη ως γυναίκα και ως Ευρωπαία», δήλωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν ενώπιον των ευρωβουλευτών.

«Είμαι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Κομισιόν. Είμαι πρόεδρος της Κομισιόν και ήθελα να μου συμπεριφερθούν επάξια στην Τουρκία. Δεν βρίσκω καμία δικαιολογία στις Συνθήκες γι’ αυτό που συνέβη. Επομένως συμπεραίνω ότι αυτό έγινε γιατί είμαι γυναίκα. Θα είχε συμβεί άραγε αν φορούσα κουστούμι ή γραβάτα; », αναρωτήθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και συνέχισε λέγοντας: «Εγώ έχω προνομιούχα θέση ως πρόεδρος της Κομισιόν και μπορώ να μιλήσω και να ακουστώ. Τί γίνεται όμως με τις γυναίκες στον υπόλοιπο κόσμο που δεν έχουν τη δύναμη να μιλήσουν;»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξαπέλυσε έντονη κριτική κατά του Ερντογάν, λέγοντας ότι είναι «τρομακτικό το μήνυμα» που στέλνει η Τουρκία με την αποχώρησή της τον περασμένο Μάρτιο από τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που μάχεται κατά της βίας σε γυναίκες και παιδιά. Τόνισε, δε, ότι η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι το πρώτο διεθνώς δεσμευτικό μέσο που υιοθετεί μια ευρεία προσέγγιση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών. Ότι η σύμβαση απαγορεύει την ψυχολογική βία, τη σεξουαλική παρενόχληση και την καταδίωξη και απαγορεύει την ενδοοικογενειακή βία. Είπε επίσης ότι ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη Σύμβαση και άλλα σκέφτονται να αποσυρθούν. «Αυτό είναι απαράδεκτο. Οποιοδήποτε είδος βίας εναντίον γυναικών και παιδιών είναι έγκλημα και πρέπει να τιμωρειται «Για να είμαστε αξιόπιστοι δεν πρέπει μόνο να επικρίνουμε τους άλλους, αλλά να ενεργούμε και στο σπίτι μας», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Σαρλ Μισέλ ανέφερε ότι έχει εκφράσει επανειλημμένως τη λύπη του για το περιστατικό και διαβεβαίωσε ότι δεσμεύεται να προωθήσει μέτρα υπέρ της ισότητας των γυναικών. Τόνισε ότι στη συνάντηση με τον Ερντογάν, τόσο ο ίδιος, όσο και η Πρόεδρος της Κομισιόν εξέφρασαν τη δυσφορία της ΕΕ για την αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

