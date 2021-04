Κόσμος

Κορονοϊός - Τουρκία: Ολικό lockdown ανακοίνωσε ο Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε την επιβολή ολικού lockdown σε όλη τη χώρα έως τις 17 Μαΐου. Αναλυτικά τα μέτρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή ολικού lockdown σε όλη τη χώρα έως τις 17 Μαΐου, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος σχολικών αιθουσών και του περιορισμού στις υπεραστικές μετακινήσεις, με στόχο τον περιορισμό της αύξησης κρουσμάτων και θανάτων από τον κορονοϊό.

Ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων στην Τουρκία κορυφώθηκε στις 16 Απριλίου, φτάνοντας στις 63.000 προτού μειωθεί απότομα σε κάτω από 39.000 την Κυριακή, ενώ ο ημερήσιος αριθμός θανάτων παρέμεινε πάνω από 300 την προηγούμενη εβδομάδα.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ερντογάν είπε ότι όλα τα υπεραστικά ταξίδια θα χρειάζονται έγκριση από τις αρχές, όλα τα σχολεία θα σταματήσουν τα μαθήματα με φυσική παρουσία, ενώ και σε χώρους εργασίας θα ανασταλούν οι δραστηριότητές τους.

Πρόσθεσε ότι οι κλάδοι της μεταποίησης και των τροφίμων θα εξαιρεθούν από τα νέα μέτρα, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από τις 29 Απριλίου.

Ο αριθμός των ημερήσιων μολύνσεων θα πρέπει να μειωθεί κάτω από 5.000 μέχρι το τέλος του μουσουλμανικού ιερού μήνα του Ραμαζανιού, συμπλήρωσε.

