Αθλητικά

Απόλλων Σμύρνης - Βόλος: “Λευκή” ισοπαλία στη Ριζούπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν “καθάρισε” την παραμονή του στην κατηγορία ο Απόλλωνας. Αήττητος παρέμεινε ο Βόλος στα πλέι άουτ.

Ισόπαλοι χωρίς γκολ (0-0) έμειναν ο Απόλλων Σμύρνης και ο Βόλος στο γήπεδο της Ριζούπολης, στον αγώνα με τον οποίο έκλεισε η 5η αγωνιστική των πλέι-άουτ. Ελάχιστες οι καλές στιγμές και από τις δύο ομάδες, δεν “καθάρισε” ακόμη μαθηματικά με την παραμονή του ο Απόλλων, που χρειάζεται έναν βαθμό στα δύο επόμενα ματς με ΠΑΣ Γιάννινα και Λαμία, για να διασφαλίσει τη θέση του στη Super League και τη νέα σεζόν. Από την πλευρά του ο Βόλος διατήρησε το αήττητο του στα πλέι-άουτ (1 νίκη, 4 ισοπαλίες).

Ο Βόλος πλησίασε πρώτος στο γκολ μόλις στο 5ο λεπτό, όταν από ωραία κίνηση κι εκτέλεση του Νίνη, ο Βέρχουλστ μπλόκαρε σταθερά. Στο 29’ ο Φερνάντεθ κατέβασε με εξαιρετικό τρόπο, την “έσπασε” δεξιά προς τον Ιωαννίδη, ο οποίος απέφυγε (με κόντρες δύο αντιπάλους του), όμως στο τε-α-τετ με τον Γκαραβέλη πλάσαρε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 35’ ο Απόλλων απείλησε ξανά όταν μετά από κόρνερ του Μπεντινέλι, ο Ντομίνγκες σηκώθηκε ψηλότερα απ’ όλους κι έπιασε καρφωτή κεφαλιά, αλλά ο Γκαραβέλης έδειξε εντυπωσιακά αντανακλαστικά μπλοκάροντας την μπάλα στο “παραθυράκι” του.

Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι απέκτησε πολύ πιο γρήγορο ρυθμό με τον Απόλλωνα να φτάνει κοντά στο γκολ στο 49’, μετά την ατομική ενέργεια του Μπεντινέλι και την πάσα του προς τον Κολ, ο οποίος πλάσαρε συρτά λίγο άουτ.

Στο 61’ ο Χουχούμης κέρδισε τη “μονομαχία” απ’ τον Ντεντάκη κι έπιασε δυνατό σουτ έξω απ’ την περιοχή το οποίο πέρασε άουτ, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Μπουένο έκανε εξαιρετική κίνηση και σουτ, το οποίο έφυγε λίγο άουτ.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο το ματς “άναψε” λίγο, αλλά γκολ δεν μπήκε. Στο 83’ ο Φερνάντεθ μετά από ωραία ατομική ενέργεια πλάσαρε λίγο άουτ, ενώ στο 84’ ο Κιάκος έφτασε κοντά στο γκολ, όμως η προσπάθειά του πέρασε λίγα εκατοστά μακριά απ’ την εστία του Απόλλωνα.

Στο 86’ ο Γκαραβέλης επενέβη σωτήρια στο χαμηλό σουτ του Μπεντινέλι από δύσκολη θέση, στην τελευταία καλή στιγμή στο ματς, που “σφραγίστηκε” εν τέλει με το 0-0.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Απόλλων Σμύρνης (Μάκης Χάβος): Βέρχουλστ, Μπαξεβανίδης, Ντομίνγκες, Λισγάρας, Χουχούμης, Κολ (85’ Λαγός), Φατιόν, Τσιλούλης (86’ Τσαμπούρης), Ιωαννίδης, Μπεντινέλι, Φερνάντεθ (90’ +3’ Ρώσση).

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Γκαραβέλης, Ντεντάκης (75’ λ.τρ. Τέκιο), Σάντσες, Μήτογλου (75’ Λογαράς), Φερράρι, Ριένστρα, Μπαριέντος (59’ λ.τρ. Μπουένο), Κρητικός (75’ Δουβίκας), Νίνης, Μαρτίνες (68’ Κιάκος), Περέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δεκάδες θάνατοι και 1317 νέα κρούσματα την Δευτέρα

Εμβολιασμός - Θεμιστοκλέους: Ανοίγει τη Μ. Πέμπτη η πλατφόρμα για τις ηλικίες 40 - 44 ετών

Γηροκομείο στα Χανιά: Σοκάρουν οι νέες καταγγελίες