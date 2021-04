Πολιτισμός

Επίσκεψη Σακελλαροπούλου στο Μουσείο Μπενάκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στην επετειακή έκθεση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επισκέφθηκε το Μουσείο Μπενάκη και ξεναγήθηκε στη μεγάλη επετειακή έκθεση “1821-Πριν και Μετά”, που διοργανώνει το Μουσείο με τη σύμπραξη της Τράπεζας της Ελλάδος, της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank.

Την κυρία Σακελλαροπούλου υποδέχθηκαν η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και η πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου, Ειρήνη Γερουλάνου.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή η Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκε στο Μεσολόγγι για τις εκδηλώσεις της 195ης επετείου της Εξόδου των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: H Τουρκία θα επιδιώξει διχοτόμηση της Κύπρου στη Γενεύη

Πάσχα στο… Ντουμπάι, αντί για το χωριό

Απόλλων Σμύρνης - Βόλος: “Λευκή” ισοπαλία στη Ριζούπολη