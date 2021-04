Κοινωνία

Η ΕΛΑΣ έδωσε μάχη να φτάσει παιδί στο Νοσοκομείο Παίδων (βίντεο)

Ήρωες αστυνομικοί έδωσαν μάχη με τον χρόνο και κατάφεραν να σώσουν ένα μικρό αγόρι. Βίντεο με μηχανές και περιπολικά να κάνουν αγώνα δρόμου για το νοσοκομείο.

Έναν 4χρονο έσωσαν σήμερα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, δίνοντας μάχη με τον χρόνο για να το μεταφέρουν άμεσα στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί έκαναν στο παιδί καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και κατάφεραν να επαναφέρουν τον σφυγμό του, ενώ στη συνέχεια το μετέφεραν άμεσα μαζί με τον γονέα του στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού».

Η Ελληνική Αστυνομία δημοσίευσε μια ανάρτηση από τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο συνοδεία των μηχανών και περιπολικών.

«Σήμερα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έσωσαν 4χρονο στο Παλαιό Φάληρο. Με ΚΑΡΠΑ κατάφεραν να επαναφέρουν το σφυγμό του και άμεσα, μαζί με τον γονέα του, τον μετέφεραν στο ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

Ευχόμαστε καλή ανάρρωση στον μικρό μας φίλο και καλές γιορτές στην οικογένειά του», αναφέρεται στην ανάρτηση όπου δημοσιεύεται το σχετικό βίντεο.

