Σεισμός στη Σάμο

Σεισμική δόνηση αναστάτωσε αργά τη νύχτα τους κατοίκους της Σάμου. Τα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Σεισμός σημειώθηκε στις 22.21, το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας, κοντά στη Σάμο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός ήταν μεγέθους 3,6 Ρίχτερ, με επίκεντρο στα 10 χλμ. βορειανατολικά της Σάμου.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση η δόνηση είχε εστιακό βάθος στα 10 χλμ.

