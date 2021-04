Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητα

Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Αστικό λεωφορείο και δύο ΙΧ συγκρούστηκαν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, στην οδό Πυθαγόρα.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά οι γυναίκες οδηγοί των δύο ΙΧ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, η μία απο τις δύο τραυματίες μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

