Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα ραντεβού για εμβόλιο στις ηλικίες 30-39 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνοιξε το emvolio.gοv.gr για να κλείσουν ραντεβού τα άτομα που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 30 -39.

Σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για εμβολιασμό κατά της covid-19, για τις ηλικίες 30-39 ετών, με το εμβόλιο της AstraZeneca. Για τους πολίτες αυτής της ηλικιακής ομάδας που είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση ξεκίνησε η αποστολή SMS για ραντεβού από χθες το βράδυ.

Στα άτομα της ηλικιακής αυτής ομάδας δίνεται η ευκαιρία να εμβολιαστούν νωρίτερα απ ότι είχε καθοριστεί με βάση την προτεραιοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, δεδομένου, ότι υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα ραντεβού. Σημειώνεται ότι κάποιος που θα κλείσει το ραντεβού του σήμερα, μπορεί να εμβολιαστεί την αμέσως επόμενη μέρα, την Μεγάλη Τετάρτη, καθώς και τις επόμενες μέρες, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο και Δευτέρα του Πάσχα.

Το πλάνο στην συνέχεια είναι τη Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου να ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού τα άτομα της ηλικιακής ομάδας 40-44 για το εμβόλιο της AstraZeneca. Η ίδια διαδικασία, δηλαδή, με τους 30-39.

Σύμφωνα με το πλάνο της προτεραιόποιησης, το Μεγάλο Σάββατο 1η Μαΐου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τους πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49, έτσι ώστε να μπορούν, αν θέλουν, να κλείσουν ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια, Pfizer, Moderna, AstraZeneca και Johnson & Johnson., το οποίο θα χορηγείται από 5 Μαΐου.

Οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν τα ραντεβού τους με τους κλασικούς πλέον τρόπους. Όσοι είναι γραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση θα λάβουν μήνυμα στο κινητό τους με το προτεινόμενο ραντεβού και έχουν ένα διάστημα 24 ωρών, έτσι ώστε να απαντήσουν αν αποδέχονται ή όχι το ραντεβού τους. Αλλιώς, θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους εισάγοντας τον ΑΜΚΑ τους στην πλατφόρμα emvolio.gοv.gr ή στα ΚΕΠ και στον φαρμακοποιό τους. Υπενθυμίζεται ότι τώρα εμβολιάζονται πολίτες άνω των 50 ετών, πολίτες με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης.

Νωρίτερα το ραντεβού για τη δεύτερη δόση με το εμβόλιο της AstraZeneca

Σημειώνεται ότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών δίνει το δικαίωμα ενώ η προτεινόμενη ημερομηνία του συστήματος για τη δεύτερη δόση με το εμβόλιο της AstraZeneca είναι το διάστημα μεταξύ 11ης ή 12ης εβδομάδας, κάποιος πολίτης ο οποίος επιθυμεί θα μπορούσε να φέρει νωρίτερα το ραντεβού του για τη δεύτερη δόση μέχρι τις 8 εβδομάδες. Δηλαδή, από το διάστημα από 8 έως 11 εβδομάδων. Έτσι, λοιπόν, για κάποιον πολίτη που έχει κάνει ήδη την πρώτη δόση και έχει το ραντεβού της δεύτερης δόσης, μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα, emvolio.gov.gr και να φέρνει νωρίτερα το ραντεβού του έως το διάστημα των 8 εβδομάδων. Για όσους εκκρεμούν και τα δύο ραντεβού, και της πρώτης και της δεύτερης δόσης ή αυτοί που θα κλείσουν ραντεβού, το σύστημα θα δίνει την ημερομηνία 11 εβδομάδες για τη δεύτερη δόση, αλλά από τη Μεγάλη Πέμπτη θα μπορούν και αυτοί να μπαίνουν στην πλατφόρμα και να φέρνουν, αν επιθυμούν οι ίδιοι, το ραντεβού τους νωρίτερα, έτσι ώστε το μεσοδιάστημα να είναι στους δύο μήνες, στις 8 εβδομάδες.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη Τρίτη: το τροπάριο της Κασσιανής και η παραβολή των παρθένων

Καιρός: Ζέστη και σκόνη την Μεγάλη Τρίτη

Σεισμός στη Νίσυρο