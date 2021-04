Κοινωνία

Φωτιές σε διαμερίσματα στην Κυψέλη και τη Νέα Ιωνία (βίντεο)

Δύο διαμερίσματα τυλίχθηκαν στις φλόγες το βράδυ της Δευτέρας, τρείς άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Στον Ευαγγελισμό μεταφέρθηκαν δύο γυναίκες που βγήκαν από φλεγόμενο διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Το διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, στη συμβολή των οδών Φραγκίστας και Δροσοπούλου, τυλίχθηκε στις φλόγες, από άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν με έξι οχήματα.

Όταν έφτασαν οι δύο γυναίκες, περίπου 40 ετών, είχαν προλάβει να βγουν, ωστόσο μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό, καθώς αντιμετώπιζαν αναπνευστικά προβλήματα.

Μια ώρα νωρίτερα, στις 23:40, είχε ξεσπάσει φωτιά και σε διαμέρισμα 3ου ορόφου, στην οδό Θυατείρων στη Νέα Ιωνία. Η φωτιά ξεκίνησε από το σαλόνι και ο 69χρονος κάτοικος του σπιτιού είχε προλάβει να βγει προτού φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε επίσης στον Ευαγγελισμό με αναπνευστικά προβλήματα.

