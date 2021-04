Κοινωνία

Ο καιρός το Πάσχα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Πού θα πιάσει «ταβάνι» η θερμοκρασία. Θα «ξεφορτωθούμε» τη σκόνη;

Με καλοκαιρία και δέκα βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα θα κυλήσει η Μεγάλη Τρίτη. Οι λίγες πρωινές τοπικές ομίχλες θα «καθαρίσουν» από την ατμόσφαιρα σύντομα.

Σύμφωνα με την πρωινή πρόβλεψη του Τάσου Αρνιακού στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν κι ίσως δώσουν πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν 5-6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα νότια 23 με 25 βαθμούς.

Τη Μεγάλη Τετάρτη, η θερμοκρασία θα «σκαρφαλώσει» στους 27 βαθμούς.

Την Κυριακή αναμένονται αραιές νεφώσεις και καλοκαιρία με σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς, ενώ στα νότια ενδέχεται να ξεπεράσει και τους 35 βαθμούς.





