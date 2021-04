Κοινωνία

Τροιζηνία - αδελφός δικηγόρου: Δεν είχε αναφέρει κάποια απειλή (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο αδελφός του 58χρονου δικηγόρου που βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος στην μονοκατοικία όπου διέμενε.

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον 58χρονο δικηγόρο, από την Αθήνα, που εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος στην μονοκατοικία όπου διέμενε στην περιοχή της Τροιζηνίας.

Ο άτυχος άνδρας είχε να δώσει σημεία ζωής από την Παρασκευή. Ο αδελφός του τον αναζητούσε καθώς δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά του. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και διαπίστωσαν το θάνατο του δικηγόρου.

Ο αδελφός του θύματος μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" και εξήγησε ότι δεν υπήρχε καμία ανησυχία από πλευράς του 58χρονου. “Δεν είχε αναφέρει κάποια απειλή. Μιλούσαμε πολύ, για όλα. Δεν είχε κάποια ανησυχία για κάτι” τόνισε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι δεν έχει πληροφορίες για παραβίαση της οικίας και αν στην προσπάθειά του να διαφύγει από κάποιον, δέχθηκε χτύπημα. “Η μητέρα μας μένει στο ισόγειο. Άκουσε κάτι αλλά δεν μπορεί να προσδιορίσει τί ήταν” κατέληξε.