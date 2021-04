Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο AstraZeneca: Ο πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας για τις εγκύους

Ο καθηγητής Στέφανος Λουκίδης μιλά στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τον εμβολιασμό με AstraZenca.

Ξεκάθαρες χαρακτήρισε τις οδηγίες για τη χορήγηση εμβολίων κατά του κορονοϊού στις εγκυμονούσες και τις θηλάζουσες ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέφανος Λουκίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1.

Εξηγώντας ότι, «δεν επιλέχθηκαν έγκυες» στις έρευνες των εμβολίων, τόνισε ότι, «δεν υπάρχουν δεδομένα ασφάλειας γι’αυτές τις γυναίκες, όπως και στις θηλάζουσες» καθώς και ότι αυτός είναι κανόνας που «ισχύει για όλα τα εμβόλια».

Εξέφρασε δε τη βεβαιότητα ότι, «οι μελέτες θα τρέξουν κάποια στιγμή».

Συμπλήρωσε επίσης ότι, «αν είναι μεγάλο το ρίσκο για εμφάνιση υποκείμενων νοσημάτων», τότε «κατά περίπτωση συνιστάται να γίνεται».

«Μόνο από την ιατρική βιβλιογραφία μπορεί κάποιος να πάρει ασφαλή δεδομένα», ξεκαθάρισε για το θέμα.

Χαρακτήρισε «μύθο» ότι το εμβόλιο για της γρίπης προστατεύει από τον κορονοϊό και εξήγησε πως φέτος «εξαφανίσαμε τη γρίπη, λόγω της μάσκας και του εμβολιασμού».

«Όσο αφορά στον πνευμονιόκοκο, μειώσαμε σημαντικά τις μολύνσεις. Είχαμε λιγότερους εχθρούς», υπογράμμισε.

Αναφορικά με τις επιφυλάξεις που έχουν οι πολίτες για τον εμβολιασμό τους, είπε πως «είναι λογικό να υπάρχουν», όμως επεσήμανε πως «φάνηκε από χώρες που έκαναν ισχυρό και ταχύ εμβολιαστικό πρόγραμμα ότι είδαν αποτέλεσμα που δεν είδαν άλλες».

«Εξακολουθούμε να νοσηλεύουμε ανθρώπους που είχαν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν και δεν το έκαναν», υπογράμμισε.

Τέλος σχετικά με τη σύγχυση που προκύπτει στους πολίτες από το διαφορετικό τρόπο χορήγησης του εμβολίου της AstraZeneca στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέφρασε την άποψη «η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να έχει κοινή γραμμή σε όλες τις χώρες», και τόνισε ότι, «δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα. Είναι εύλογο το ερώτημα του κόσμου. Έχουμε θέσει δέκα ηλικιακά όρια σε δέκα χώρες».

