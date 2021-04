Αθλητικά

Στο αυτόφωρο πρόεδρος ομάδας, για “γεμάτο” γήπεδο

Το υγειονομικό πρωτόκολλο προέβλεπε την παρουσία 80 φιλάθλων στις εξέδρες, αλλά τελικά το «παρών» έδωσαν μερικές εκατοντάδες. Συνελήφθη ο πρόεδρος της ομάδας.

Με την έναρξη της Γ' Εθνικής παρατηρήθηκε το πρώτο παρατράγουδο καθώς στο παιχνίδι του Ηροδότου με τον Αλμυρό υπήρξαν γεμάτες εξέδρες.

Μπορεί το παιχνίδι του Ηροδότου με τον Αλμυρό να μην προσέφερε χθες ιδιαίτερες συγκινήσεις με το ισόπαλο 1-1 ωστόσο υπήρξε και τρίτο ημίχρονο καθώς στο γήπεδο της Αλικαρνασσού βρέθηκαν περίπου 300 άτομα - αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τους 80 που προβλέπει το υγειονομικό πρωτόκολλο για την διεξαγωγή του πρωταθλήματος της Γ' Εθνικής.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γίνει έλεγχος από την Αστυνομία με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο πρόεδρος του Ηροδότου ενώ του επιβλήθηκε και το προβλεπόμενο πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

Χθες Δευτέρα, ο πρόεδρος του Ηροδότου οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα που του ασκήθηκε δίωξη για παράβαση του υγειονομικού πρωτοκόλλου τέλεσης αθλητικών αγόνων. Στην συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος ενώ η δίκη θα γίνει τον επόμενο Νοέμβρη.

