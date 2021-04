Κόσμος

Μιανμάρ: Αντάρτες βομβάρδισαν στρατιωτική βάση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σημαντικό βήμα κατά των πραξικοπηματιών έκαναν οι αντάρτες στα νότια της χώρας. Εκατόμβη νεκρών από το χουντικό καθεστώς.

Μια από τις μεγαλύτερες οργανώσεις ανταρτών στη Μιανμάρ, η οποία εναντιώνεται στη στρατιωτική χούντα που επιβλήθηκε με το πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου που ανέτρεψε την πολιτική κυβέρνηση υπό την Αούνγκ Σαν Σου Τσι, ανακοίνωσε σήμερα πως «κατέλαβε» βάση των ένοπλων δυνάμεων κοντά στα σύνορα με την Ταϊλάνδη.

«Οι δυνάμεις μας κατέλαβαν βάση» στην επαρχία Κάρεν, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Μιανμάρ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Πάντο Σο Το Νε, ανώτερο στέλεχος της Εθνικής Ένωσης των Κάρεν (KNU). Δεν διευκρίνισε εάν υπήρξαν θύματα ή πόσα.

«Ακούγαμε τους πυροβολισμούς», είπε κάτοικος του χωριού Μέι Σαμ Λαπ, στην άλλη πλευρά των συνόρων. «Κανένας δεν τόλμησε να μείνει» εξαιτίας του φόβου αντιποίνων του στρατού της άλλοτε Βιρμανίας, πρόσθεσε.

Η ένταση ανάμεσα στον στρατό και ορισμένες από τις οργανώσεις ανταρτών στη Μιανμάρ ανέβηκε κατακόρυφα μετά το πραξικόπημα.

Η Εθνική Ένωση των Κάρεν, η οποία αντιμετωπίζει με ανοιχτή εχθρότητα τη στρατιωτική χούντα, λέει πως φιλοξενεί στα εδάφη που ελέγχει τουλάχιστον 2.000 αντικαθεστωτικούς που εγκατέλειψαν αστικά κέντρα, πολλά από τα οποία μετατράπηκαν σε θέατρα ωμοτήτων από μέρους των δυνάμεων ασφαλείας.

Στα τέλη Μαρτίου, η KNU κατέλαβε μια πρώτη βάση των ένοπλων δυνάμεων, σκοτώνοντας δέκα στρατιωτικούς.

Ο στρατός αντέδρασε τότε εξαπολύοντας αεροπορικές επιδρομές εναντίον προπυργίων της Εθνικής Ένωσης των Κάρεν. Επρόκειτο για τους πρώτους βομβαρδισμούς από αέρος στην περιοχή αυτή έπειτα από είκοσι χρόνια.

Περίπου 24.000 άμαχοι εκτοπίστηκαν εξαιτίας των εχθροπραξιών.

Αφότου η τότε Βιρμανία απέκτησε την ανεξαρτησία της (από το Ηνωμένο Βασίλειο) το 1948, πολλές ένοπλες οργανώσεις που σχημάτισαν μέλη εθνικών μειονοτήτων ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις της κεντρικής κυβέρνησης, για να εξασφαλίσουν περισσότερη αυτονομία, την αναγνώριση τους, πρόσβαση σε έσοδα από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, ή ακόμη μέρος των εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Από το 2015 και μετά, ο στρατός υπέγραψε την επιλεγόμενη εθνική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με δέκα εξ αυτών, συμπεριλαμβανομένης της KNU.

Όμως, μπροστά στην αιματηρή καταστολή μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα, πολλές διεμήνυσαν πως θα ξαναπάρουν τα όπλα.

Πάνω από 750 πολίτες έχουν σκοτωθεί από τις σφαίρες των δυνάμεων ασφαλείας μέσα στους τελευταίους δύο μήνες, σύμφωνα με την Ένωση Βοήθειας στους Πολιτικούς Κρατούμενους.

Ο πραγματικός απολογισμός των θυμάτων όμως ενδέχεται να είναι ακόμη πιο βαρύς: σχεδόν 3.500 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, με πολλούς να κρατούνται σε μυστικές τοποθεσίες, χωρίς να έχουν δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους, ούτε να τους επιτρέπεται πρόσβαση σε συνηγόρους. Πολλοί χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι.

Γηροκομείο στα Χανιά: είδα 30 θανάτους σε 8 μήνες, λέει πρώην εργαζόμενη (βίντεο)