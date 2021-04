Τεχνολογία - Επιστήμη

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1 για μετακινήσεις: πότε καταργούνται οριστικά τα sms (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί το μήνυμα που παίρνουν στα κινητά τους για εμβολιασμό, όσοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 30-39 είναι διαφορετικό και τι πρέπει να κάνουν.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» κι ερωτηθείς για το θέμα των μετακινήσεων με sms, δήλωσε ότι είμαστε πολύ κοντά στην πλήρη κατάργηση τους. Με δεδομένο ότι από την προσεχή Δευτέρα ανοίγει και η Εστίαση για την οποία δε θα χρειάζονται sms, είμαστε πλέον πολύ κοντά στο να αποτελέσουν τα sms παρελθόν, είπε ο κ. Πιερρακάκης, αλλά το πότε ακριβώς θα γίνει αυτό, θα ανακοινωθεί από τους αρμόδιους τις επόμενες μέρες.

Σε ότι αφορά το θέμα των εμβολιασμών, είπε ότι απόχθες το βράδυ έχει ανοίξει λίγο νωρίτερα από το προβλεπόμενο, η πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 30-39 και ήδη πολλοί συμπολίτες μας έλαβαν σχετικό μήνυμα στο κινητό τους.

Ο κ. Ποερρακάκης διευκρίνισε ότι τα μηνύματα που λαμβάνουν οι πολίτες που ανήκουν σε αυτή την ηλικιακή ομάδα είναι διαφορετικά από αυτά που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, καθώς καλούνται να μπουν στην πλατφόρμα για να κλείσουν ραντεβού ή να απευθυνθούν στον φαρμακοποιό τους, αφού ο στόχος είναι να εμβολιαστούν άμεσα. Ήδη χθες το βράδυ κλείστηκαν 60.000 ραντεβού για 30.000 πολίτες.

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για την ηλικιακή ομάδα 40-44, η πλατφόρμα για την οποία θα ανοίξει την Μεγάλη Πέμπτη και η οποία θα εμβολιαστεί επίσης με το εμβόλιο της AstraZeneca, ενώ το Μεγάλο Σάββατο θα ανοίξει η πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 45-49, η οποία όμως θα μπορεί να εμβολιαστεί με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

Ο κ. Πιερρακάκης, είπε ακόμη ότι όσοι το επιθυμούν και με δεδομένο ότι από τις 14 Μαΐου θα απελευθερωθούν και οι διαδημοτικές μετακινήσεις, ακόμη κι αν έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου, μπορούν να αλλάξουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση και να κλείσουν ραντεβού σε όποια πόλη ή περιοχή επιθυμούν.

Γηροκομείο στα Χανιά: είδα 30 θανάτους σε 8 μήνες, λέει πρώην εργαζόμενη (βίντεο)