Υγεία - Περιβάλλον

Γώγος για εμβόλιο AstraZeneca: Θα μπορούσε ο ΕΜΑ να έχει κοινή γραμμή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής παθολογίας – λοιμωξιολογίας μιλά για τον εμβολιασμό του πληθυσμού, τις εγκύους και την ανοσία.

Για την ανάγκη εμβολιασμού του πληθυσμού μίλησε ο καθηγητής Χαράλαμπος Γώγος μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο καθηγητής τόνισε την αναγκαιότητα εμβολιασμού και των νεότερων ανθρώπων, με αφορμή το άνοιγμα της πλατφόρμας για τους 30- 39 σήμερα, επισημαίνοντας αφενός ότι και αυτές οι ηλικίες νοσούν και νοσηλεύονται, αφετέρου ότι όσοι έχουν εμβολιαστεί με εμβόλια κατά του κορονοϊού, νοσούν ελαφρύτερα και δεν νοσηλεύονται.

Το πιθανότερο είναι ο δεύτερος γύρος του εμβολιασμού θα περιλαμβάνει και τις μεταλλάξεις, εκτίμησε ο καθηγητής Χαράλαμπος Γώγος, εκφράζοντας τη βεβαιότητα θα χρειαστεί να ξαναγίνει το εμβόλιο, «απλά δεν ξέρουμε πότε».

«Συντάσσομαι πλήρως με τις οδηγίες τη Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών», απάντησε σε ερώτημα για τον εμβολιασμό των εγκύων.

Όσο αφορά στις διαφορετικές οδηγίες για το εμβόλιο της ΑstraZeneca στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι, «θα μπορούσε ο ΕΜΑ να έχει κοινή γραμμή», υπογραμμίζοντας πως «η αλήθεια είναι ότι τα περιστατικά θρομβώσεων είναι εξαιρετικά σπάνια».

«Στόχος μας είναι να πείσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί μεγάλο ποσοστό, να σπάσουμε τη νοσηρότητα», είπε ο καθηγητής, χαρακτηρίζοντας «μεγάλο εργαλείο το self test, όχι μόνο για την εργασία, αλλά γενικά για τον κόσμο».

Αναφορικά με τη δυνατότητα να κάνουν σε διάστημα από 8 εβδομάδες αντί για 12, τη δεύτερη δόση του εμβολίου της AstraZeneca, όσοι πολίτες το επιθυμούν, ο καθηγητής εξήγησε πως «δίνει ώθηση στο ανοσοποιητικό άσχετα από το αν θα γίνει στις 8 ή στις 12 εβδομάδες».

Παγώνη: με self test στο πασχαλινό τραπέζι

Τροιζηνία - αδελφός δικηγόρου: Δεν είχε αναφέρει κάποια απειλή (βίντεο)