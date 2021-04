Πολιτική

Γιάννης Λαγός: άρση ασυλίας αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Υπέρ της άρσης της ασυλίας του Γιάννη Λαγού ψήφισε η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία να άρει την ασυλία του πρώην χρυσαυγίτη ευρωβουλευτή, Γιάννη Λαγού.

Υπέρ της άρσης της ασυλίας του Γιάννη Λαγού ψήφισαν 658 ευρωβουλευτές, 25 ψήφισαν κατά και υπήρξαν 10 αποχές. Αυτό σε ό,τι αφορά την καταδίκη του Λαγού για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Πέμπτη, τα μέλη της επιτροπής νομικών θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν υπέρ της άρσης της ασυλίας του πρώην χρυσαυγίτη ευρωβουλευτή, Γιάννη Λαγού, με 22 ψήφους υπέρ και 2 κατά.

Ευρωβουλευτές ΣΥΡΙΖΑ: Ιστορική η απόφαση

Σε ανακοινωση της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρονται τα εξής:

"Ιστορική απόφαση έλαβε η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με την άρση της ασυλίας του Ευρωβουλευτή Γιάννη Λαγού, με το συντριπτικό αποτέλεσμα των 655 ψήφων υπέρ της άρσης ασυλίας, 29 κατά και 9 παρόντες σε σύνολο 693 ψήφων. Ο Γιάννης Λαγός είναι καταδικασμένος σε κάθειρξη 13 χρόνων και οκτώ μηνών από τις 7 Οκτωβρίου 2020, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας, για την εγκληματική δράση του στη χώρα μας, η οποία αφορά δολοφονίες, βαριές σωματικές βλάβες κλπ. Η απόφαση αυτή, η οποία αποτελεί και μήνυμα δημοκρατίας σε όλη την Ευρώπη αλλά και όλο τον κόσμο, ανοίγει τον δρόμο για να οδηγηθεί στις ελληνικές φυλακές ο καταδικασμένος από την Ελληνική Δικαιοσύνη Γιάννης Λαγός, με την βαρύτερη από τις ποινές που επιβλήθηκαν στα μέλη του μορφώματος της Χρυσής Αυγής, η οποία εξελέγη με τον μανδύα του κόμματος, παρότι επίσημα σήμερα χαρακτηρίζεται ως εγκληματική οργάνωση. Κλείνει έτσι μια μαύρη σελίδα της πολιτικής ιστορίας του τόπου μας για ένα μόρφωμα που κατάφερε να γίνει η τρίτη πολιτική δύναμη στη Βουλή εν μέσω Μνημονίων.

Μετά την ψηφοφορία, η Ελληνική Κυβέρνηση και ειδικότερα οι αρμόδιες Αρχές, πρέπει να φροντίσουν γρήγορα ώστε να εκδοθεί Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης προκειμένου να συλληφθεί και να εκδοθεί στην Ελλάδα για να εκτίσει την ποινή του.

Επισημαίνεται βεβαίως, ότι η συγκεκριμένη ψηφοφορία έλαβε χώρα έξι και πλέον μήνες μετά την καταδίκη του νεοναζί Ευρωβουλευτή στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Ντέιβιντ Σασόλι προς τον Αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Δημήτρη Παπαδημούλη[2], βασικός λόγος γι’ αυτή την καθυστέρηση ήταν ότι το επίσημο αίτημα από την Ελληνική Κυβέρνηση έφτασε στις Βρυξέλλες συνοδευόμενο από 2.000 σελίδες δικογραφίας στα ελληνικά, οι οποίες, όπως είναι αυτονόητο, έπρεπε να μεταφραστούν από τις υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου.

Η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου είναι μια πρόκληση για το Ελληνικό Υπουργείο Δημόσιας Τάξης αλλά και την Ελληνική κυβέρνηση να επισπεύσει τις έρευνές της για να εντοπιστεί και ο άλλος καταζητούμενος από τις Ελληνικές Αρχές, ο Χρήστος Παππάς, του οποίου τα ίχνη και με ευθύνη εκπροσώπων δημοσίων αρχών, χάθηκαν λίγο πριν από την έκδοση της απόφασης".