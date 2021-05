Life

“Το Καφέ της Χαράς” ρίχνει αυλαία - τι θα δούμε στα τελευταία επεισόδια (εικόνες)

Το Κολοκοτρωνίτσι και οι τρομεροί κάτοικοί του μπήκαν στο σπίτι μας, για πρώτη φορά, το 2003 αλλά τώρα ήρθε η ώρα να μας αποχαιρετήσουν!

«Το Καφέ της Χαράς», η σειρά που έγραψε ιστορία στον τηλεοπτικό αέρα με το χιούμορ και τη φαντασία της, ρίχνει αυλαία.

Η ευρηματική πένα του Χάρη Ρώμα και της Άννας Χατζησοφιά γέννησε ήρωες που άντεξαν στον χρόνο και χάρισαν απολαυστικές στιγμές και ατάκες.

Μας κέρασαν τον πιο αυθεντικό και διαχρονικό καφέ, μας χάρισαν γέλιο, αλλά και συγκίνηση.

Τώρα, ήρθε η στιγμή να τους αποχαιρετήσουμε…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ

Η ημέρα του γάμου ξημερώνει. Ο Περίανδρος ετοιμάζεται να συνοδέψει τη νύφη, γιατί η Χαρά τον παρακάλεσε να το κάνει εκείνος, αφού ο πατέρας της Βάλιας δεν μπόρεσε να έρθει. Έτσι κι αλλιώς αφού σκέφτονται να επισημοποιήσουν τη σχέση τους, ο Περίανδρος θα γίνει πατριός της. Ενώ η Αρετή ετοιμάζεται να πάει στο γάμο, ο Μάνος εξαφανίζεται από το σπίτι και τον βλέπουμε να παίρνει ένα άλογο και να τρέχει σαν τρελός. Η Βάλια ντύνεται νύφη, αλλά είναι λίγο θλιμμένη. Τη διάθεσή της θα φτιάξει το δώρο γάμου που της έκανε ο Περίανδρος, που δεν είναι άλλο από την επιστροφή του Τρελαντώνη. Η ώρα του γάμου πλησιάζει και όλοι περιμένουν στην εκκλησία τη νύφη. Ο Περίανδρος με το αυτοκίνητο και τη Βάλια νύφη πηγαίνουν προς τον χώρο του γάμου όταν μπροστά τους ξεπροβάλλει ο έφιππος Μάνος, κόβοντας την πορεία τους. Η Βάλια κατεβαίνει, προσπαθώντας να τον ηρεμήσει, αλλά τελικά κλέβεται μαζί του και φεύγουν με το άλογο.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ

Ο Περίανδρος και η Χαρά έχουν αποδεχτεί τον γάμο των παιδιών τους, λέγοντας ότι αυτοί θα μείνουν απλά συμπέθεροι δίνοντας τόπο στα νιάτα. Ο Όθων τα βρίσκει με την Άντζυ. Επειδή, όμως, η ζωή δεν είναι ελληνική ταινία για να τελειώνουν όλοι ζευγάρια στην εκκλησία, η Αρετή φεύγει για μία θέση σε ένα νοσοκομείο στην Αθήνα και ο Δημήτριος καταφεύγει σε ένα μοναστήρι. Έξι μήνες μετά, η Βάλια είναι έγκυος και ο Θόδωρος έχει χωρίσει με τη Ρόδη. Παράλληλα, η υπόθεση του εμπρησμού του Καφέ βγαίνει στην επιφάνεια ξανά, από μία νέα μαρτυρία που ενοχοποιεί τον Περίανδρο, οδηγώντας στην ομολογία του πραγματικού ενόχου. Και ενώ οι δύο συμπέθεροι ετοιμάζονται να υποδεχτούν το εγγονάκι τους ένα θαύμα συντελείται…

#ToKafeTisXaras

