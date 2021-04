Life

“Ήλιος” - Νέα επεισόδια: εξομολογήσεις, καταγγελίες και εκβιασμοί (εικόνες)

Όλα όσα θα δείτε στα επόμενα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, “Ήλιος”.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια, για τους ήρωες της καθημερινής σειράς, «Ήλιος», που θα προβληθούν από Δευτέρα 3 Μαΐου έως και Παρασκευή 7 Μαΐου, στον ΑΝΤ1, στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Δευτέρα 3 Μαΐου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 150

Η Λήδα εξομολογείται στον Νικήτα το πώς αποφάσισε να συνεργαστεί με την αστυνομία και πως γνωρίζοντάς τον καλύτερα άλλαξαν τα αισθήματά της γι’ αυτόν. Ο Νικήτας τής ζητά επίμονα να τον ακολουθήσει και να φύγουν μαζί… Η Διώνη με την Ορόρα καταφεύγουν σ’ ένα απομακρυσμένο ξενοδοχείο για να είναι ασφαλείς. Ο Μηνάς αντιδρά έντονα όταν ο Φίλιππος αρνείται να του πει πού διαμένουν. Βλέποντας πως τα άθλια σχέδιά του εμποδίζονται, διαμαρτύρεται και στον Δημήτρη ο οποίος έχει αρχίσει και τον υποπτεύεται. Ο Δημήτρης και η Αλίκη αποφασίζουν να βάλουν μπροστά ένα σχέδιο που θα τους βοηθήσει να αποκαλύψουν τον ένοχο για τον φόνο του πιλότου, αλλά και τις απειλές προς όλους… Στο ξενοδοχείο, η Ορόρα, πέφτει τυχαία σε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη…

Τρίτη 4 Μαΐου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 151

Ο Δημήτρης σχεδιάζει να ξεσκεπάσει την Μπέτυ, έχοντας την Αλίκη στο πλευρό του. Μαζί οργανώνουν ένα σχέδιο για να καταφέρουν να την κάνουν να του μιλήσει… Η Ορόρα δεν έχει αποκαλύψει ακόμα στην Διώνη ότι ο Μήνας είναι μέρος του κυκλώματος της εκμετάλλευσης των κοριτσιών. Ο Δημήτρης, αναζητώντας την άκρη του νήματος σε αυτή την υπόθεση, ζητά ξανά την βοήθεια του Μιχάλη. Ο Νικήτας με την Λήδα περνούν το πρώτο τους βράδυ μαζί, όμως τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως το φαντάζονταν... Την ίδια ώρα, ο Μάνος τους παρακολουθεί κρυφά, ενώ ο Δήμος αγωνιά μαζί με τον Αντώνη για την επιλογή της Λήδας τρέμοντας μη φύγει μαζί του. Ο Μηνάς συνεχίζει τα ύπουλα σχέδιά του, χωρίς να έχει κινήσει τις υποψίες, μέχρι που η Διώνη τον πιάνει στα πράσα…

Τετάρτη 5 Μαΐου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 152

Ο Δημήτρης προσπαθεί να κάνει την Μπέτυ να τον εμπιστευθεί και να του αποκαλύψει το επόμενο χτύπημά της εναντίον του Γιάννη, ενώ ταυτόχρονα ψάχνει διάφορες δικαιολογίες για να αποκρούσει τις ερωτικές της επιθέσεις. Η Αλίκη υποφέρει από τη συνειδητοποίηση ότι η γυναίκα που θεωρούσε αδελφική φίλη είναι διπρόσωπη και επικίνδυνη. Ο Φίλιππος και η Διώνη ανακαλύπτουν πως ο αστυνόμος Μηνάς Περάτης παίζει βρόμικο παιχνίδι και το λένε στον Δημήτρη, ο οποίος δυσκολεύεται να το πιστέψει, αλλά αποφασίζει να το ψάξει. Η Λήδα βλέπει αδιέξοδο στη σχέση της με τον Νικήτα, ενώ ο Αντώνης φοβάται μήπως ο Νικήτας την πείσει να φύγει μαζί του… Κάνει ψευδή καταγγελία για απαγωγή της Λήδας, ενώ την ίδια στιγμή ο Μάνος βρίσκει πού κρύβεται ο Νικήτας…

Πέμπτη 6 Μαΐου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 153

Η Μπέτυ επισκέπτεται απροειδοποίητα τον Δημήτρη με ερωτικές διαθέσεις και τον φέρνει σε δύσκολη θέση… Τον σώζει η Αλίκη, η οποία δεν αντέχει πια άλλο τη συγκατοίκισή της με την Μπέτυ και αδημονεί να αποκαλυφθούν οι σκοποί της και να συλληφθεί. Ο Μηνάς, απ’ την άλλη, βάζει τους ανθρώπους του να εκφοβίσουν τον Πέτρο, προκειμένου να μάθει πού βρίσκεται η Ορόρα. Ο Φίλιππος ανησυχεί και ζητάει τη βοήθεια του Δημήτρη. Η Διώνη βλέπει την Σαλκέμ στο ξενοδοχείο που κρύβεται κι η ίδια με την Ορόρα και ενημερώνει τον Δημήτρη που τρέχει να τη βρει... Ο Μάνος, που παρακολουθεί τον Νικήτα και την Λήδα, καταφέρνει να την αρπάξει. Εκβιάζει με τη ζωή της τον Νικήτα… Ο Νικήτας, απελπισμένος, παραδίδεται στον Δημήτρη προκειμένου να επέμβει και να τη σώσει…

Παρασκευή 7 Μαΐου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 154

Ο Δημήτρης προειδοποιεί τον Γιάννη ότι η Μπέτυ είναι αποφασισμένη να τον βγάλει από τη μέση. Η Διώνη με την Ορόρα βγαίνουν από το δωμάτιο του ξενοδοχείου με σκοπό να ψάξουν για την Σαλκέμ. Αυτό που δεν περιμένουν, όμως, είναι να πέσουν πρόσωπο με πρόσωπο με τον Μηνά… Ο Δημήτρης βρίσκεται στην αίθουσα ανακρίσεων και συζητάει με την Αλίκη το σχέδιό τους για να παγιδεύσουν την Μπέτυ. Αυτό που δεν ξέρουν είναι ότι η Μπέτυ τους ακούει… Ο Μάνος κρατάει όμηρο την Λήδα και απειλεί να την σκοτώσει αν η αστυνομία δεν συνεργαστεί μαζί του… Ο Δημήτρης, αλλά και ο Νικήτας, θα κάνουν τα πάντα για να σώσουν τη Λήδα και να συλληφθεί ο Μάνος…

