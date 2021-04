Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: ο αιφνιδιαστικός έλεγχος έβγαλε “λαβράκια”

Δεκάδες λίτρα αυτοσχέδιου αλκοολούχου παρασκευάσματος, μεταξύ των ευρημάτων.

Έκτακτη έρευνα πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ σε 120 κελιά της Β’ Πτέρυγας του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν 50 λίτρα αυτοσχέδιου αλκοολούχου παρασκευάσματος, καθώς επίσης και αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια τυχερών παιγνίων (ζάρια, μάρκες).

Ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.

