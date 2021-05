Life

“Η φωτογραφία της ζωής μου” με συγκλονιστικές ιστορίες τη Δευτέρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εκπομπή ξεφυλλίζει το φωτογραφικό άλμπουμ του Αριστοτέλη Σαρρηκώστα, του Βαγγέλη Χατζή και της Ζωής Βενιζέλου.

Την Δευτέρα 3 Μαΐου στις 23:30 «Η φωτογραφία της ζωής μου» και η Μαριάννα Τουμασάτου, κάνουν μια βόλτα στο παρελθόν, μιλούν για το παρόν και εμπνέουν αισιοδοξία για το μέλλον. Με τη βοήθεια του φωτογράφου, Αλέξανδρου Μαραγκού και της ομάδας παραγωγής, η εκπομπή ξεφυλλίζει το φωτογραφικό άλμπουμ του Αριστοτέλη Σαρρηκώστα, του Βαγγέλη Χατζή και της Ζωής Βενιζέλου.

Ο Αριστοτέλης Σαρρηκώστας γεννήθηκε το 1937 στην Καισαριανή. Μόλις τελείωσε το σχολείο πήγε στην Αμερική, από όπου επέστρεψε για να υπηρετήσει στον στρατό. Η μητέρα του, ήθελε να τον κρατήσει στην Ελλάδα και παρακάλεσε έναν γείτονά τους φωτορεπόρτερ να τον πάρει για βοηθό. Ερωτεύτηκε το επάγγελμα και έτσι ξεκίνησε η καριέρα του. Το 1964 του έγινε η πρόταση από το Associated Press. Έχει καλύψει όλα τα ιστορικά γεγονότα της Ελλάδας και όχι μόνο, καθώς υπήρξε ο φωτογράφος του Πολυτεχνείου, κάλυψε τον πόλεμο τον 6 ημερών, την εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο, τον εμφύλιο στον Λίβανο κ.ά. Το 1967 παντρεύτηκε την Παναγιώτα και έκαναν τρία παιδιά. Παρά την δυσκολία του επαγγέλματος, κατάφερε να δημιουργήσει μια πολύ δεμένη οικογένεια.

Ο Βαγγέλης Χατζής γεννήθηκε το 1987 στην Αθήνα. Όταν ήταν μόλις 1 μηνών διαγνώστηκε με κακοήθες επιθετικό καρκίνωμα στη δεξιά παλάμη. Όταν έγινε 3 μηνών οι γιατροί χρειάστηκε να ακρωτηριάσουν το χέρι του. Τα παιδιά λόγω της διαφορετικής του εικόνας του έκαναν bullying, τον έλεγαν «Κάπτεν Χουκ». Μετά το σχολείο πήγε στην Αγγλία όπου έμενε η αδελφή του. Εκεί γνώρισε την πυγμαχία. Ξεκίνησε να εξασκείται συστηματικά και να λαμβάνει μέρος σε αγώνες. Το 2014 επέστρεψε στην Ελλάδα και έδωσε τον 1ο του αγώνα με αρτιμελή επαγγελματία πυγμάχο, τον Τάσο Ηλιόπουλο, τον οποίο κέρδισε. Όλο το γήπεδο τον χειροκροτούσε και ο ίδιος λέει πως αυτή ήταν η αναγνώρισή του στην Ελλάδα ως πυγμάχος και πως έτσι πέρασε ένα μήνυμα ισότητας και ευγενούς άμιλλας.

Η Ζωή Βενιζέλου γεννήθηκε στην Πλάκα το 1969. Τα παιδικά της χρόνια και όλες τις οι αναμνήσεις είναι από το εργαστήριο με τις ψάθες που άνοιξε η προγιαγιά της το 1850 μετά από ένα ταξίδι που έκανε με τον αδερφό της στην Βιέννη. Σπούδασε Γαλλική Φιλολογία στην Θεσσαλονίκη, όπου γνώρισε τον σύζυγό της και το 1993 έκανε τον γιο της. Το 1995 χώρισαν. Μετά το διαζύγιο, πήρε την απόφαση να κάνει μια νέα αρχή και γύρισε στο εργαστήριο. Η Ζωή, η μαμά της ο πατέρας της και ο μικρός ζούσαν σα 22 τετραγωνικά του εργαστηρίου. Από τον μπαμπά της έμαθε την τέχνη της ψάθας.

«Η φωτογραφία της ζωής μου» με τη Μαριάννα Τουμασάτου. Κάθε Δευτέρα στις 23:30.

Ειδήσεις σήμερα:

Μυτιλήνη: Κινητήρας μοτοποδηλάτου γεμάτος ναρκωτικά (βίντεο)

Κορονοπάρτι στην Χαλκίδα: Πάνω από 500 άτομα έξω από μπαρ (εικόνες)

“Η Φάρμα”: Τι θα δούμε το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα