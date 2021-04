Life

Ζώδια από την Λίτσα Πατέρα: τι φέρνει η δυναμική Πανσέληνος της Μεγάλης Τρίτης

Η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, προβλέπει για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ποιοι πρέπει να προσέξουν και ποιοι θα έχουν την εύνοια της τύχης.

Η Πανσέληνος φέρνει προβλήματα στις σχέσεις και περισσότερο στις παράνομες. Όμως, κατά τη διάρκεια της πανσελήνου έχουμε μεγάλη φαντασία, αισθησιασμό και αγάπη να ξεχειλίζει.

Γι αυτό, η αστρολόγος της εκπομπής "Το Πρωινό" προτείνει να κάνουμε τον δικό μας απολογισμό ζωής, να κάνουμε μια δική μας κάθαρση.

Θα πρέπει να δούμε τι δεν κάναμε καλά και πού θα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη. Ας πάρουμε την πανσέληνο από την ανάποδη κι ας προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε την εσωτερική, ψυχική μας υγεία.

Δείτε τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Λίτσα Πατέρα: