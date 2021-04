Κόσμος

Υποβρύχιο -Ινδονησία: Viral το τραγούδι του πληρώματος λίγο πριν πεθάνουν (βίντεο)

Προφητικό χαρακτηρίζεται το τραγούδι του πληρώματος του υποβρυχίου στο βίντεο που καταγράφηκε λίγο πριν από τη βύθισή του.

Ανατριχίλα προκαλεί το βίντεο που δείχνει το πλήρωμα του βυθισμένου υποβρυχίου της Ινδονησίας να τραγουδάει μέσα στο KRI Nanggala 402.

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας και σε αυτό φαίνονται οι ναυτικοί να τραγουδούν εγχώρια επιτυχία με τίτλο «Sampai Jumpa» (Θα τα πούμε αργότερα).

Όπως φαίνεται, ένας άνδρας από το πλήρωμα παίζει κιθάρα και οι υπόλοιποι είναι γύρω του και τραγουδούν.

«Παρόλο που δεν είμαι έτοιμος να λείψω, δεν είμαι έτοιμος να ζήσω χωρίς εσένα. Εύχομαι ό, τι καλύτερο για σένα», αναφέρεται στους στίχους του τραγουδιού.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν το άτομο που τράβηξε το βίντεο ήταν μέλος του πληρώματος ούτε αν ήταν μέσα στο υποβρύχιο κι άλλοι την ώρα της βύθισής του.

Το KRI Nanggala 402 βυθίστηκε στο Μπαλί και όλα τα μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους, επιβεβαίωσε την Κυριακή ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ινδονησίας.

