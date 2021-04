Πολιτική

Κυπριακό: ξεκινάει η Άτυπη Πενταμερής υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών

Στη Γενεύη ο Δένδιας που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας. Πως διαμορφώνεται το κλίμα. Η θέση του Τσίπρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα στη Γενεύη, προκειμένου να συμμετάσχει στην Άτυπη Πενταμερή για το Κυπριακό που έχει συγκαλέσει ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και θα διεξαχθεί από 27 έως 29 Απριλίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετέχει στις προγραμματιζόμενες συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Άτυπης Πενταμερούς, τη Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου και τη Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου, ενώ θα έχει συνάντηση με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τη Μ. Τετάρτη, 28 Απριλίου, στο πλαίσιο των διμερών διαβουλεύσεων του Αντόνιο Γκουτέρες με τους συμμετέχοντες στην Άτυπη Πενταμερή. Αργότερα, το ίδιο βράδυ θα παρακαθήσει στο δείπνο εργασίας της συνόδου.

Με την ευκαιρία της παρουσίας του στη Γενεύη, ο υπουργός Εξωτερικών προβλέπεται να έχει συνάντηση σήμερα το απόγευμα με τον ειδικό απεσταλμένο του γγ των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία, Γκερ Πέτερσεν, ενώ στο περιθώριο της Άτυπης Πενταμερούς έχουν προγραμματισθεί συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη (σήμερα 27 Απριλίου) και με τον Βρετανό ομόλογό του, Ντόμινικ Ράαμπ (αύριο 28 Απριλίου).

Ως αργά χθες το βράδυ, δεν είχε γίνει κάποια συζήτηση για διμερή συνάντηση Δένδια – Τσαβούσογλου στη Γενεύη, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται.

Ιδιαιτερότητα αυτής της προσπάθειας, σχεδόν τέσσερα χρόνια από το ναυάγιο του Κραν-Μοντανά, είναι οι απειλές του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, με την ενεργό κάλυψη και στήριξη από την Άγκυρα, για προώθηση μιας λύσης δύο κρατών.

Από την ελληνοκυπριακή και την ελληνική πλευρά, γίνεται επιμόνως αναφορά στην ανάγκη για προσήλωση στη λύση της διζωνικής-δικοινοτικής ομοσπονδίας, ωστόσο αυτή τη φορά η τουρκική πλευρά εμφανίζεται ιδιαίτερα επίμονη. Ίσως ο βασικότερος διπλωματικός στόχος Αθήνας και Λευκωσίας στην παρούσα φάση είναι να υπάρξει και συνέχεια στις επαφές.

Τσίπρας για Κυπριακό: Απαράδεκτη κάθε πρόταση για δύο κράτη ή Συνομοσπονδία

«Στη σημερινή άτυπη συνάντηση υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, ο ρόλος της Ελλάδας είναι κρίσιμος και το κύρος της σημαντικό», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο κ. Τσίπρας αναφέρει ότι «η Ελλάδα είναι η χώρα που έλυσε στο πλαίσιο του ΟΗΕ το ονοματολογικό με τη Βόρεια Μακεδονία, ένα διεθνές ζήτημα δεκαετιών, ανοίγοντας δρόμους ειρήνης και συνεργασίας στα Βαλκάνια. Ταυτόχρονα, η χώρα που πάλεψε για δίκαιη και βιώσιμη λύση για το Κυπριακό στο Κρανς Μοντάνα».

«Αναγκαία η επιμονή μας στην επανένωση της Κύπρου ως Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια -όπως ορίζουν οι δεσμευτικές για όλους Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ- απαλλαγμένη από εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα», τονίζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επισημαίνει, «Απαράδεκτη κάθε πρόταση για δύο κράτη ή Συνομοσπονδία».

