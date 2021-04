Life

Κότσιρας στο “Πρωινό”: δυσκολεύτηκα οικονομικά, δεν είχαμε την αντιμετώπιση που μας άξιζε (βίντεο)

Για τις δυσκολίες του lockdown, τον μικρό του γιο αλλά και την περιπέτεια φίλου του, μουσικού, μίλησε στο "Πρωινό" ο Γιάννης Κότσιρας.

Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε εν μέσω lockdown μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο Γιάννης Κότσιρας.

Όπως είπε, το πρώτο που τον δυσκόλεψε είναι ότι δεν μπορούσε να τραγουδήσει πουθενά και αυτό του έλειψε πολύ. “Το δεύτερο είναι το οικονομικό. Δεν είχαμε από πουθενά έσοδα. Αισθάνεσαι ότι δεν ζεις σε μια ευρωπαϊκή χώρα, δεν είχαμε την αντιμετώπιση που μας άξιζε” είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Κότσιρας.

“Πριν από 10 μέρες ένας μουσικός φίλος μου, έχασε το σπίτι του στη Θεσσαλονίκη και στα 50 του θα μείνει με τους γονείς του. Αυτό ήταν το τελειωτικό” πρόσθεσε.

Εξέφρασε δε τον προβληματισμό του για το πόσο εύκολο είναι να κοινωνικοποιηθεί ο μικρός του γιος, όταν στα 2.5 του χρόνια έχει ζήσει περισσότερο κλεισμένος στο σπίτι.

Όσο για την πορεία του στο τραγούδι είπε: “Εγώ δεν ανήκα ποτέ στον χώρο του star system, είμαι άλλωστε άνθρωπος της μέρας και όχι της νύχτας. Θα ήθελα να λένε ότι ήμουν καλός άνθρωπος και ότι είπα καλά τραγούδια”.

