Ο Τζανακόπουλος “άναψε φωτιές” για τις εκκαθαρίσεις στο Δημόσιο

Οι αναφορές του Κοιν. Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, η αντίδραση της ΝΔ για “σταλινικές αντιλήψεις” και το σχόλιο Βορίδη για τον “Βελουχιώτη”.

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα όσα είπε σε κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ ο Δημήτρης Τζανακόπουλος ο οποίος υποστήριξε πως θα πρέπει να γίνουν εκκαθαρίσεις στο δημόσιο. "Για σταλινικές και διχαστικές αντιλήψεις" απάντησε με ανακοίνωση της η ΝΔ.

«Νομίζω ότι επιτρέψαμε σε μεγάλο βαθμό ή ανεχτήκαμε πολυπλόκαμους και βαθύς μηχανισμούς να φιλτράρουν πολιτικές επιλογές να φρενάρουν πολιτικές επιλογές να δημιουργούν εμπόδια σε συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές και τούτο νομίζω το βρήκαμε σε μεγάλο βαθμό μπροστά μας. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε σε πάρα πολύ μεγάλο βάθος. Τον τρόπο δηλαδή που αυτού του τρόπου που οι αυτονομημένες εστίες εξουσίας στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να εκκαθαριστούν», είπε ο κ. Τζανακόπουλος.

ΝΔ: Σταλινικές και διχαστικές οι δηλώσεις Τζανακόπουλου

Σε ανακοίνωσή της, η ΝΔ υποστηρίζει πως ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τζανακόπουλος απειλεί με εκκαθαρίσεις στο δημόσιο στην περίπτωση που το κόμμα του βρισκόταν ξανά στην κυβέρνηση. Όπως αναφέρει, «Οι δηλώσεις του κ.Τζανακόπουλου, στη γραμμή Τσιπρα-Πολάκη περι ελέγχου των αρμων της εξουσίας, παραπέμπουν στις πιο σκοτεινές εποχές ολοκληρωτικών καθεστώτων. Δείχνουν όμως το πώς σκέφτονται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και αποκαλύπτουν τι συζητούν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Όλα αυτά παραπέμπουν σε σταλινικές και διχαστικές αντιλήψεις που δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία».

Ο κ. Τζανακόπουλος απειλεί με εκκαθαρίσεις στο δημόσιο στην περίπτωση που το κόμμα του βρισκόταν ξανά στην κυβέρνηση. Οι δηλώσεις του, στη γραμμή Τσίπρα-Πολάκη περί ελέγχου αρμών της εξουσίας, παραπέμπουν στις πιο σκοτεινές εποχές ολοκληρωτικών καθεστώτων. https://t.co/qaAWHjJscu — ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (@neademokratia) April 26, 2021

Με ανάρτηση του στο twitter ο υπουργός Ανάπτυξης και Αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολίασε τα όσα είπε ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ "Αν δεν το ακούσεις δεν μπορείς να πιστέψεις ότι το είπε…".

Βορίδης για Τζανακόπουλο: Στο μυαλό τους είναι ο Βελουχιώτης, οι αντιφρονούντες και οι εκκαθαρίσεις

Σχολιάζοντας όσα είπε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, είπε στον Status 107,7, ότι «Ο κ. Τζανακόπουλος είναι συνεπής, απλώς ορισμένοι είναι πιο πονηροί από τον κ. Τζανακόπουλο και προσπαθούν συγκεκαλυμμένα να παραστήσουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αριστερά είναι κάτι, που δεν είναι. Έρχεται λοιπόν μία τέτοια δήλωση και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Αν θυμάστε έχουν γίνει κατ΄ επανάληψη δηλώσεις, οι οποίες στην πραγματικότητα λένε πως το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την πλειοψηφία στη Βουλή και ότι η εκτελεστική εξουσία πέρασε στα χέρια του, επομένως μπορούσε να ελέγχει την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία. Αν θυμάστε υπήρχαν δηλώσεις για τους «αρμούς της εξουσίας», ότι πήραν μεν την κυβέρνηση, αλλά όχι όλη την εξουσία και στόχος τους ήταν να πάρουν όλη την εξουσία. Όλα αυτά που λέει ο κ. Τζανακόπουλος, αποκαλύπτουν τις πραγματικές τους προθέσεις. Στο μυαλό τους είναι αυτό… είναι ο Άρης Βελουχιώτης, είναι οι αντιφρονούντες, είναι οι εκκαθαρίσεις, είναι να πάρουμε όλη την εξουσία. Αυτό παραμένει ένα πρόβλημα συνολικό και μεγάλο για την κουλτούρα αυτού του τόπου, μέρος της οποίας εκφράστηκε μέχρι τώρα από την ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι σε κάμψη και διαμορφώνονται ήδη προϋποθέσεις ανατροπής».

ΣΥΡΙΖΑ: αντιπερισπασμός της ΝΔ

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε «προπαγανδιστικό μηχανισμό της ΝΔ πο μπροστά στην κοινωνική τραγωδία που έχει φέρει τη χώρα, προσπαθεί να δημιουργήσει φθηνούς αντιπερισπασμούς, σε συνεργασία πάντα με μπουκωμένους από τη λίστα Πέτσα “δημοσιογράφους”. Τελευταίο επεισόδιο του σίριαλ αντιπερισπασμού μέσω της γνωστής μονταζιέρας είναι η δήθεν αποκάλυψη για υποτιθέμενη πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία να κάνει απολύσεις δημόσιων υπαλλήλων και παρουσιάστηκε ως αποκλειστικό ηχητικό του Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ ενώ στην πραγματικότητα ήταν δημόσια τοποθέτηση σε ανοιχτή εκδήλωση παρουσία και των δημάρχων της Ανατολικής Αθήνας».

Όπως αναφέρει η Κουμουνδούρου, «Αυτό που θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα είναι η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους με προτεραιότητες σε υγεία και παιδεία. Ταυτόχρονα με τη δημιουργία μιας δημόσιας διοίκησης φιλικής προς τον πολίτη μακριά από τις λογικές κομματικού κράτους που τροφοδοτεί μηχανισμούς παράκαμψης της λαϊκής κυριαρχίας και εστίες διαφθοράς τους οποίους συντηρεί και τροφοδοτεί και στους οποίους στηρίζεται η ΝΔ για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων».

ΚΙΝΑΛ: σοκάρει ο Τζανακόπουλος

Σε κοινή ανακοίνωση της βουλευτή Ευαγγελίας Λιακουλη και της Έφης Στεφόπουλου, Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης Κινήματος Αλλαγής, αναφέρεται:

«Σοκάρει ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο οποίος , απευθυνόμενος σε στελέχη του κόμματός του, δήλωσε ότι «οι αυτονομημένες εστίες εξουσίας στο εσωτερικό της Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει να εκκαθαριστούν». Η αναφορά σε «εκκαθαρίσεις» και η έννοιά τους, προκαλεί ανατριχίλα σε κάθε δημοκρατικό πολίτη. Αποκαλύπτει μια βαθιά καθεστωτική και αυταρχική νοοτροπία, που θεωρεί το κράτος –λάφυρο. Αναφορές σε κομματικές εκκαθαρίσεις, δεν γίνονται ανεκτές σε ένα Κράτος Δικαίου. Η δήλωση αυτή, κραυγαλέα προκαλεί, αλλά κυρίως προβληματίζει, για τις πραγματικές αντιλήψεις και προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όσον αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και το δημόσιο, συνολικά. Το κακό είναι δυστυχώς, ότι την ίδια ακριβώς αντίληψη για το κράτος-λάφυρο έχει και η κυβέρνηση της ΝΔ, που απλώς αντικαθιστά επάξια το «ροζ κράτος» με το «γαλάζιο». Επιβεβαιώνοντας και πάλι, ότι είναι …χρώματα απολύτως ταιριαστά!».

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωση της αναφέρει «Για άλλη μια φορά Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δίνουν ρεσιτάλ υποκρισίας ανακαλύπτοντας αρμούς εξουσίας στον δημόσιο, που όμως οι ίδιοι δημιούργησαν! Αλληλοκατηγορούνται για την κατάσταση της δημόσιας διοίκησης που οι κυβερνήσεις επάνδρωναν με χιλιάδες διορισμούς κομματικών στελεχών. Διόριζαν τους «εκλεκτούς» τους σε διοικήσεις νοσοκομείων και λοιπούς φορείς του Δημοσίου, διώχνοντας τους διορισμένους της προηγούμενης κυβέρνησης! Είναι ακριβώς αυτός ο κύκλος του φαύλου κομματικού πελατειακού κράτους τους που τους κρατάει στην εξουσία. Μόνον η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει σαφές σχέδιο μετατροπής του δημοσίου τομέα σε ανεξάρτητο λειτουργό υπέρ του ελληνικού λαού και όχι θεραπαινίδα κομμάτων και κυβερνήσεων».





