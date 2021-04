Κοινωνία

Επίθεση με πετρέλαιο στον Βύρωνα: στην γάτα της… τα έριξε η κατηγορούμενη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δικαιολογίες της δεν έπεισαν τους αστυνομικούς που την συνέλαβαν. Η τρομακτική εμπειρία για τα κορίτσια που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Δεν έπεισε τους αστυνομικούς με τα όσα υποστήριξε η 37χρονη γυναίκα που έριξε από το μπαλκόνι της πετρέλαιο σε δύο 15χρονες το βράδυ της Κυριακής στον Βύρωνα, με αποτέλεσμα τα κορίτσια να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο «Παίδων» έχοντας ερεθισμούς σε όλο τους το σώμα.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα έδωσε τη δίκη της εκδοχή όταν είδε μπροστά της τις αρχές, λέγοντας ότι κατά λάθος έπεσε το πετρέλαιο από το μπαλκόνι της πάνω στα παιδιά και ότι «δεν αποκλείεται ακόμη και μια γάτα να πέρασε δίπλα από το δοχείο που ήταν το πετρέλαιο».

Όμως τα όσα είπε δεν έπεισαν τους αστυνομικούς που ενημέρωσαν τις δικαστικές αρχές για το περιστατικό.

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη την Κυριακή στο Βύρωνα λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ, όταν μια παρέα από νεαρά κορίτσια βρισκόταν κάτω από το σπίτι της γυναίκας, η οποία -όπως όλα δείχνουν- ενοχλήθηκε από την παρουσία τους και βγήκε στο μπαλκόνι της και τους πέταξε ένα δοχείο με πετρέλαιο.

Τα κορίτσια άρχισαν να καλούν σε βοήθεια και λίγο αργότερα μεταφέρθηκαν -ευτυχώς ελαφρά τραυματισμένα- με ερεθισμό στο κεφάλι και στο πρόσωπο στο νοσοκομείο.

Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία και η γυναίκα συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Πηγή: bloko.gr

Ζώδια από την Λίτσα Πατέρα: τι φέρνει η δυναμική Πανσέληνος της Μεγάλης Τρίτης

Πρώτοι ημιτελικοί στα Κύπελλα Ευρώπης, ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στο Κύπελλο Ελλάδας

Μελέκ Ιπέκ: αποφυλακίστηκε η γυναίκα που σκότωσε τον σύζυγο- βασανιστή της (εικόνες)