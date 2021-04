Life

Φόνσου στο “Πρωινό”: ήθελα να αυτοκτονήσω, έχω ενοχές... (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στο "Πρωινό" η Άννα Φόνσου για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον θάνατο της αδελφής της.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλησε η Άννα Φόνσου, ξετυλίγοντας τις σελίδες του βιβλίου της ζωής της, από τον γάμο της με κουμπάρα την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την ομοιότητά της με την εθνική σταρ, έως τον θάνατο της αδελφής της, που εδώ και 16 χρόνια αδυνατεί να ξεπεράσει.

“Άλλαξε ο χαρακτήρας μου μετά τον θάνατο της αδελφής μου. Δεν έχω συνέλθει ποτέ, την βλέπω μπροστά μου. Στην αρχή ήθελα να αυτοκτονήσω, πήγαινα στο κοιμητήριο, κοιμόμουν εκεί και της πήγαινα ρούχα” τόνισε η Άννα Φόνσου. “Μισώ τον εαυτό μου που γελάω, έχω ενοχές που δεν είναι εκείνη εδώ” είπε.

Για την ομοιότητά της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη τόνισε: “Μόνο σταρ δεν είμαι. Οι παραγωγοί το έκαναν και επίτηδες να μοιάζω με την Αλίκη. Έμαθα που μένει και πήγα να τη συναντήσω. Γίναμε φίλες και κάθε μέρα, επειδή μιλούσαμε στις 15.30, κάνω παύση εκείνη την ώρα. Μου λείπει πολύ η ίδια και το χιούμορ της”.

Για την κηδεία της είπε: “Ήταν τρομακτικό να δω την Αλίκη στο φέρετρο. Ήταν από τις χειρότερες στιγμές της ζωής μου. Το ήξερε ότι θα ζήσει πολύ λίγο”.

Άγιο Φως: τα μυστήρια της τελετής στον Πανάγιο Τάφο (βίντεο)

Υποβρύχιο - Ινδονησία: Viral το τραγούδι του πληρώματος λίγο πριν πεθάνουν (βίντεο)