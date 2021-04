Κοινωνία

Τροιζηνία: Μυστήριο με τη δολοφονία του δικηγόρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζουν τις έρευνες οι αστυνομικοί για την εξιχνίαση της δολοφονίας του 58χρονου δικηγόρου στην Τροιζηνία. Ο αδελφός του θύματος στον ΑΝΤ1.

Οι αστυνομικοί αναζητούν το κίνητρο. Τις πρώτες ώρες αφού εντοπίστηκε το πτώμα είχαν ενδείξεις δολοφονίας οι οποίες έγιναν αποδείξεις μετά το πόρισμα του ιατροδικαστή ο οποίος εκτός από το τραυματίες στο κεφάλι, εντόπισε τραύμα στο μέτωπο αλλά υπήρχαν βαριές κακώσεις και στο θώρακα.

Το τέμνον όργανο με το οποίο διαπράχθηκε η δολοφονία δεν έχει εντοπιστεί παρά τις έρευνες. Προβληματισμό προκαλεί στους αστυνομικούς το γεγονός ότι το πτώμα εντοπίστηκε 24 ώρες μετά το έγκλημα. Αυτό σημαίνει ότι ο δράστης είχε χρόνο ώστε να διαφύγει ή να φτιάξει ένα ισχυρό άλλοθι.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο αδελφός του θύματος και συνεργάτης του είπε πως δεν του είχε αναφέρει ότι είχε δεχθεί κάποια απειλή.

Πηγή εικόνων: patrisnews.gr





Υποβρύχιο -Ινδονησία: Viral το τραγούδι του πληρώματος λίγο πριν πεθάνουν (βίντεο)

Κυπριακό: ξεκινάει η Άτυπη Πενταμερής υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών