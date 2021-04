Πολιτική

Γιάννης Λαγός: Πληροφορίες για σύλληψή του

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες του ΑΝΤ1 για την προσαγωγή του ευρωβουλευτή.

Λίγη ώρα μετά την έκδοση του εντάλματος για τη σύλληψή του ο Γιάννης Λαγός επιχείρησε να βγει από το σπίτι του, στο Βέλγιο. Ομως, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 και της ανταποκρίτριας Μαρίας Αρώνη, έξω από το σπίτι του τον περίμεναν ανδρες οι οποίοι του ζήτησαν να τους ακολουθήσει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο άνδρες πλησίασαν τον ευρωβουλευτή της Χρυσής Αυγής και του ζήτησαν να του δείξουν κάποια έγγραφα.

Οι πληροφορίες που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο σύλληψής του αναμένεται να επιβεβαιωθούν απο τη βελγική αστυνομία, που ακόμα δεν αναφέρει αν πρόκειται για δικά της στελέχη.

Λίγο νωρίτερα είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του καταδικασμένου σε 13 χρόνια φυλάκισης ηγετικού στελέχους της Χρυσής Αυγής.

Είχε προηγηθεί ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπέρ της άρσης της ασυλίας του Γιάννη Λαγού ψήφισαν 658 ευρωβουλευτές, 25 ψήφισαν κατά και υπήρξαν 10 αποχές. Αυτό σε ό,τι αφορά την καταδίκη του Λαγού για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.





