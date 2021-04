Πολιτική

Πελώνη: ασφαλές Πάσχα για να έχουμε ελεύθερο καλοκαίρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος για τις μετακινήσεις, το εμβολιαστικό πρόγραμμα, αλλά και τους στόχους της Κυβέρνησης για την Οικονομία.

«Μεγάλη Τρίτη σήμερα και η Ορθοδοξία ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, την Ανάσταση. Πιστεύουμε μάλιστα ότι το φετινό Πάσχα θα σηματοδοτήσει και το πέρασμα της χώρας στην εποχή μετά την πανδημία και την είσοδο σε μια νέα περίοδο ισχυρής ανάκαμψης», τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Δυστυχώς η παράταση της πανδημίας δεν επιτρέπει να γιορτάσουμε ούτε φέτος σύμφωνα με τις παραδόσεις και τις συνήθειες μας. Κοινός στόχος τώρα είναι ένα ασφαλές Πάσχα για να έχουμε ένα ελεύθερο καλοκαίρι», είπε χαρακτηριστικά.

Και εξήγησε, «Με αυτό το γνώμονα παρατάθηκε έως και τη Δευτέρα 10 Μαΐου η απαγόρευση των υπερτοπικών μετακινήσεων σε ολόκληρη την επικράτεια. Είναι άλλωστε γνωστό ότι το ιικό φορτίο παραμένει υψηλό στα αστικά κέντρα και υπάρχει κίνδυνος διασποράς στην περιφέρεια όπου είναι άλλες οι δυνατότητες του ΕΣΥ».

Αυστηροί έλεγχοι στις μετακινήσεις

Όπως τόνισε η κυρία Πελώνη συνεχίζοντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, «Ειδικά στην Αττική η μετακίνηση απαγορεύεται τόσο εκτός ορίων της περιφέρειας όσο και από και προς την περιφερειακή ενότητα νήσων. Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται υπερτοπικές μετακινήσεις αποκλειστικά και μόνο για λόγους εργασίας, υγείας, επικοινωνίας διαζευγμένων γονέων με τα παιδιά τους, μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας και κηδεία. Πάντοτε βέβαια με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα».

Διευκρίνισε επίσης ότι για την τήρηση του μέτρου «διεξάγονται -και θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες- αυστηροί έλεγχοι, τόσο στις εθνικές οδούς και τους παράδρομους, όσο και στα λιμάνια.

Σημειώνεται ότι μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα η κυκλοφορία επιτρέπεται έως τις 10 το βράδυ και οι εκκλησίες μας θα λειτουργήσουν -σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Ιεράς Συνόδου- νωρίτερα. Υπενθυμίζεται η ανάγκη χρήσης μάσκας και τήρησης των αποστάσεων. Αλλά και η υποχρέωση περιορισμού των προσώπων που θα βρεθούμε στο γιορτινό τραπέζι σε δύο οικογένειες έως 9 άτομα εάν πρόκειται για κλειστό και έως 12 άτομα σε ανοιχτό χώρο».

Το εμβολιαστικό πρόγραμμα

Αναφορικά με την πανδημία και τους εμβολιασμούς, η κυβερνητική εκπρόσωπος επεσήμανε πως «είναι θετικό το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται μια σταδιακή -αλλά αργή ακόμη- αποκλιμάκωση των νέων κρουσμάτων, των εισαγωγών στα νοσοκομεία, καθώς και των διασωληνωμένων. Φαίνεται πάντως ότι ήδη μπήκαμε στο δρόμο για την επιστροφή στο μέλλον. Και είναι υποχρέωση όλων να κάνουμε λίγη ακόμη υπομονή, να τηρούμε τα μέτρα προστασίας και να μην εφησυχάζουμε. Έτσι ώστε να αποτρέψουμε κάθε ενδεχόμενο νέας έξαρσης, να προστατεύσουμε την υγεία μας και την υγεία των δικών μας και να φτάσουμε πιο γρήγορα στην ελευθερία από την πανδημία. Έχουμε ήδη σύμμαχό μας τον καιρό, τα τεστ αυτοδιάγνωσης, αλλά και -πάνω από όλα- τους εμβολιασμούς που συνεχίζονται με υποδειγματικό τρόπο και εντατικούς ρυθμούς».

Στο σημείο αυτό εξέφρασε ευχαριστίες «στους υγειονομικούς και όλους όσοι μετέχουν στην επιχείρηση «Ελευθερία» τόσο για τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρουν, όσο και γιατί θα εργαστούν όλες τις επόμενες μέρες, με εξαίρεση την Κυριακή του Πάσχα. Είναι και αυτό ένα μήνυμα προς τους συμπολίτες μας πως -στο δρόμο για το τείχος της ανοσίας- δεν θέλουμε να χάσουμε ούτε ώρα.

Ας απευθυνθούμε λοιπόν όλοι -κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα, Εκκλησία, κοινωνικοί και επαγγελματικοί φορείς- έκκληση σε όσους μπορούσαν και δεν το έκαναν ακόμη, να μπουν στην πλατφόρμα και να κλείσουν το δικό τους ραντεβού εμβολιασμού. Είναι άδικο να χάνονται ζωές την ώρα που μπορούν να σωθούν. Το καλύτερο εμβόλιο -όπως τόνισε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- είναι το πιο γρήγορο εμβόλιο. Συνεπώς όλοι, κυρίως οι μεγαλύτεροι, ας σπεύσουν να το κάνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται».

Και πρόσθεσε, «Σημειώνεται ότι η επιχείρηση "Ελευθερία" εξελίσσεται με υποδειγματικό τρόπο, επεκτείνεται σταδιακά. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 2.870.000 εμβολιασμοί, 2.025.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί, τουλάχιστον με μια δόση, που αντιστοιχεί στο 19,3% ενώ πλήρως εμβολιασμένοι είναι 845.000 ποσοστό που αντιστοιχεί σε 8%.

Από σήμερα Μεγάλη Τρίτη ανοίγει η πλατφόρμα για τους συμπολίτες μας της ηλικιακής ομάδας 30-39 με το εμβόλιο της AstraZeneca. Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα κάποιος που θα κλείσει ραντεβού μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα να εμβολιαστεί άμεσα .

Την Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 40-44 για το εμβόλιο της AstraZeneca.

Το Μεγάλο Σάββατο 1η Μαΐου θα ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού για τους συμπολίτες μας της ηλικιακής ομάδας 45-49 και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.

Από τις 5 Μαΐου αυξάνεται κατά πολύ η δυναμικότητα του συστήματος, καθώς θα αναπτυχθούν συνολικά 1.500 εμβολιαστικά κέντρα, ενώ θα προστεθούν και άλλα στη συνέχεια έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του Μαΐου και του Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών -μετά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας- έχει δώσει το πράσινο φως για εμβολιασμούς με το εμβόλιο της Johnson&Johnson οι οποίοι θα ξεκινήσουν στη χώρα μας την Τετάρτη 5 Μαΐου».

Η απελευθέρωση από την πανδημία θα φέρει οικονομική ανάπτυξη

Στην επανεκκίνηση οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων αναφέρθηκε στη συνέχεια η κυβερνητική εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι:

«Όπως ήδη είναι γνωστό η κυβέρνηση έχει χαράξει ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την επανεκκίνηση οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων με τρεις βασικούς σταθμούς

Επαναλειτουργία της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους την Δευτέρα 3 Μαΐου.

Επαναλειτουργία Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων την Δευτέρα 10 Μαΐου.

Άνοιγμα του Τουρισμού και απελευθέρωση υπερτοπικών μετακινήσεων το Σάββατο 15 Μαΐου».

Εξήγησε επίσης με αναφορά σε όσα είπε χθες ο πρωθυπουργός πως «Κάθε νέο βήμα-όπως τόνισε χθες ο πρωθυπουργός- θα γίνεται με ασφάλεια, με συνεχή self-test, με αποστάσεις, με μάσκα, με ατομική υγιεινή, έτσι ώστε ό,τι ανοίγει να μη ξανακλείσει.

Όλα τα στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι η οικονομία μας, καθώς θα απελευθερώνεται από την πανδημία θα μπαίνει προοδευτικά σε δυναμική ανάπτυξη. Συλλειτουργούν στην κατεύθυνση αυτή:

Η αναβάθμιση της οικονομίας μας από την Standard & Poor's πριν από λίγα 24ωρα που αποδεικνύει-όπως τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός- ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο.

Η σημαντική αύξηση των καταθέσεων περίπου κατά 20 δισ. ευρώ τους τελευταίους 12 μήνες.

Η ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής.

Η ενίσχυση του οικονομικού κλίματος.

Το σταθερά χαμηλό κόστος δανεισμού της ελληνικής οικονομίας.

Η αναμενόμενη ενίσχυση του τουρισμού, σε σχέση με το 2020.

Η σχεδιαζόμενη άντληση από το Ταμείο Ανάκαμψης περίπου 4 δισ. ευρώ το 2ο εξάμηνο του 2021. Σημειώνεται ότι σήμερα, η χώρα μας υποβάλλει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Υπογραμμίζεται ότι για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την είσοδό της σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναπτύσσει δέκα στοχευμένες δράσεις:

1ον: Συνέχιση της ενίσχυσης των πληττόμενων νοικοκυριών και επιχειρήσεων και σταδιακή μετάβαση σε μέτρα επανεκκίνησης.

2ον: Συνετή δημοσιονομική πολιτική στην κατεύθυνση μείωσης ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών συντελεστών, κυρίως για τη μεσαία τάξη.

3ον: Συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων.

4ον: Βέλτιστη αξιοποίηση κοινοτικών πόρων.

5ον: Συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίηση της ακίνητης δημόσιας περιουσίας.

6ον: Εμπροσθοβαρής άντληση πόρων από τις αγορές.

7ον: Εφαρμογή του Νόμου για τη Ρύθμιση Οφειλών και την Παροχή 2ης Ευκαιρίας.

8ον: Παράταση του Προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ».

9ον: Πετυχημένες και έγκαιρες αξιολογήσεις από τους θεσμούς.

10ον: Διασφάλιση του υφιστάμενου καθεστώτος των ελληνικών κρατικών χρεογράφων».

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

Κλείνοντας την εισαγωγική της τοποθέτηση η κυρία Πελώνη ανέφερε ότι «αμέσως μετά το Πάσχα θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το Νομοσχέδιο για ζώα συντροφιάς» και έδωσε το πρόγραμμα του πρωθυπουργού σύμφωνα με το οποίο:

Αύριο Μεγάλη Τετάρτη στις 11 το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Το απόγευμα θα παραστεί σε τελετή στην Ακαδημία Αθηνών που διοργανώνεται από την Εταιρεία για τον Ελληνισμό και το Φιλελληνισμό για την απονομή του βραβείου Λόρδος Βύρων σε προσωπικότητες της διεθνούς κοινότητας.

Πρώτοι ημιτελικοί στα Κύπελλα Ευρώπης, ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στο Κύπελλο Ελλάδας

Μελέκ Ιπέκ: αποφυλακίστηκε η γυναίκα που σκότωσε τον σύζυγο- βασανιστή της (εικόνες)