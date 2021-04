Πολιτική

Ο Γιάννης Λαγός συνελήφθη στις Βρυξέλλες

Οι πρώτες πληροφορίες για τη σύλληψη του ευρωβουλευτή της Χρυσής Αυγής.

Συνελήφθη ο Γιάννης Λαγός, έξω από το σπίτι του στο Βέλγιο.

Ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες απο αστυνομικές πηγές, θα ακολουθήσει η διαδικασία για την έκδοσή του στην Ελλάδα, αφού εκτελέστηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Είχε προηγηθεί ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπέρ της άρσης της ασυλίας του Γιάννη Λαγού ψήφισαν 658 ευρωβουλευτές, 25 ψήφισαν κατά και υπήρξαν 10 αποχές. Αυτό σε ό,τι αφορά την καταδίκη του Λαγού για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

O Γιάννης Λαγός μάλιστα έκανε και ανάρτηση από περιπολικό, όπως ισχυρίστηκε.

Είμαι σε Βελγικό περιπολικό.Οι κλεφτες,άθεοί και ανθέλληνες με πάνε φυλακή.Μένω πιστός για Χριστό και Ελλάδα.Είμαι περήφανος που δεν προσκύνησα ποτέ.ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΖΗΤΩ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ #AstraZeneca #Εμβολιο — Ioannis Lagos (@IoannisLagos3) April 27, 2021

