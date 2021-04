Life

Κατερίνα Στικούδη: Τι αποκαλύπτει για το φόρεμα της JLo και τα fitness μυστικά της

Τα πάντα για το φόρεμα Versace που φόρεσε στο βίντεο κλιπ αλλά και την προετοιμασία που έκανε.

Αν έχεις δει το βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Grande», με την Κατερίνα Στικούδη και τους KINGS, σίγουρα θα έχεις παρατηρήσει ότι το φόρεμα αυτό που φόρεσε η performer, κάτι σου θυμίζει...

Η Κατερίνα, φόρεσε το Versace φόρεμα που είχε φορέσει η Jennifer Lopez στα Grammy Awards το 2000 και φυσικά, προκάλεσε εντύπωση. Τα μαλλιά της ήταν απλά χτενισμένα ενώ το make up της ήταν στα χρώματα του φορέματος. Μάλιστα το φόρεμα της Lopez σχολιάστηκε τόσο πολύ, ώστε να υπάρχει αντίγραφό του του στο μουσείο των Grammy's

Μπορεί όπως αποκάλυψε πρόσφατα στην καραντίνα να πήρε 10 ολόκληρα κιλά, ωστόσο η εμφάνισή της με το πράσινο Versace φόρεμα της Jennifer Lopez μας έκανε να πιστέψουμε ότι η Κατερίνα Στικούδη είναι ξεκάθαρα το δικό μας «Body» και επανήλθε πιο fit από ποτέ!

