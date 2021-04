Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβόλιο Pfizer - Ισραήλ: μυοκαρδίτιδα σε εμβολιασμένους σήμανε “συναγερμό”

Τα περιστατικά μυοκαρδίτδιας καταγράφηκαν σε συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Τι απαντά η εταιρεία.

Το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ δήλωσε ότι εξετάζει έναν μικρό αριθμό περιπτώσεων φλεγμονής στην καρδιά σε άτομα που είχαν λάβει το εμβόλιο της Pfizer κατά του κορονοϊού.

Ο συντονιστής της αντίδρασης του Ισραήλ στην πανδημία, Νακμαν Ας, δήλωσε ότι μια προκαταρκτική μελέτη έδειξε ότι «δεκάδες περιστατικά» μυοκαρδίτιδας εμφανίστηκαν ανάμεσα στα 5 εκατομμύρια εμβολιασμένα άτομα, κυρίως μετά τη δεύτερη δόση.

Ωστόσο, δεν διευκρίνισε εάν αυτό το ποσοστό είναι ασυνήθιστα υψηλό και αν συνδέεται με το εμβόλιο. Οι περισσότερες από τις περιπτώσεις καταγράφηκαν σε άτομα έως 30 ετών.

Το Υπουργείο Υγείας της χώρας δεν έχει ακόμη εξαγάγει συμπεράσματα ενώ ο προσδιορισμός μιας πιθανής σύνδεσης των περιστατικών με το εμβόλιο, θα ήταν δύσκολος επειδή η μυοκαρδίτιδα, μια πάθηση που συχνά εξαφανίζεται χωρίς επιπλοκές, μπορεί να προκληθεί από μια ποικιλία ιών ενώ ένας παρόμοιος αριθμός περιπτώσεων έχει καταγραφεί και τα προηγούμενα χρόνια.

Η Pfizer δήλωσε ότι «γνωρίζει για τις περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας που εμφανίστηκαν κυρίως σε πληθυσμό νεαρών ανδρών που έλαβαν το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech στο Ισραήλ».

Και τόνισε ότι «οι ανεπιθύμητες παρενέργειες ελέγχονται τακτικά και διεξοδικά και δεν έχουμε παρατηρήσει υψηλότερο ποσοστό μυοκαρδίτιδας από αυτό που θα αναμενόταν στον γενικό πληθυσμό. Δεν έχει αποδειχθεί αιτιώδης σχέση με το εμβόλιο. Δεν υπάρχουν στοιχεία προς το παρόν για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η μυοκαρδίτιδα είναι ένας κίνδυνος που σχετίζεται με τη χρήση του εμβολίου».

Το Ισραήλ προπορεύεται παγκοσμίως στους εμβολιασμούς, με σχεδόν το 60% του πληθυσμού των 9,3 εκατομμυρίων ανθρώπων να έχει λάβει το εμβόλιο της Pfizer.

Η εθνική βάση δεδομένων της χώρας έχει ήδη δείξει ότι το εμβόλιο είναι πολύ αποτελεσματικό στην πρόληψη των συμπτωμάτων και της σοβαρής ασθένειας που σχετίζεται με την COVID-19.

Από τον Ιανουάριο, λίγο μετά την έναρξη της εκστρατείας εμβολιασμών, οι καθημερινές λοιμώξεις μειώθηκαν από την κορύφωση των 10.000 σε μόλις 129 πριν από το Σαββατοκύριακο.

Ο Ναντάβ Νταβίντοβιτς, διευθυντής της σχολής δημόσιας υγείας στο πανεπιστήμιο Ben Gurion του Ισραήλ, δήλωσε ότι το φαινόμενο αυτό δεν φαίνεται να είναι αρκετά σοβαρό για να σταματήσει τη χορήγηση του εμβολίου.

«Είναι μια κατάσταση που πρέπει να εξεταστεί και πρέπει να περιμένουμε μια τελική έκθεση, αλλά σε μια ενδιάμεση ανάλυση φαίνεται ότι ο κίνδυνος να νοσήσει κανείς από COVID-19 είναι πολύ υψηλότερος από τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου. Και ο κίνδυνος μυοκαρδίτιδας μετά το εμβόλιο είναι χαμηλός και προσωρινός», είπε.

Πηγή: huffingtonpost

