Πολιτική

Σακελλαροπούλου – Ιερώνυμος: επισκέφθηκαν δομή φιλοξενίας ανηλίκων προσφύγων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δομή "Συνύπαρξις - Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων", έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε τη δομή φιλοξενίας ανηλίκων προσφύγων "Συνύπαρξις - Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων", η οποία έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Την κυρία Σακελλαροπούλου υποδέχθηκε στη δομή ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας "Συνύπαρξις-Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων" Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα και το Γενικό Διευθυντή της δομής, Αρχιμανδρίτη Παντελεήμονα για τις δραστηριότητες της, αλλά και τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλει η Εκκλησία για την επανένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, ώστε να μπορούν να οικοδομήσουν με ασφάλεια το μέλλον τους.

Η kυρία Σακελλαροπούλου συνομίλησε με τα 10 αγόρια ηλικίας από 8 έως 15 χρόνων από το Αφγανιστάν που φιλοξενούνται αυτή την περίοδο στη δομή και τα ευχαρίστησε για τα δώρα που της προσέφεραν.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε τα εξής:

Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα, μαζί με τον Μακαριώτατο, σε αυτή τη δομή φιλοξενίας προσφυγόπουλων που έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της Εκκλησίας. Είδα την αγάπη και τη φροντίδα με την οποία αντιμετωπίζονται τα παιδιά που φιλοξενούνται εδώ και που έχουν βιώσει εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες μέχρι να βρεθούν στην πατρίδα μας, αναζητώντας ασφάλεια και ένα καλύτερο μέλλον.

Είναι καθήκον όλων μας να αποδείξουμε ότι η αγάπη και η μέριμνα προς τον χειμαζόμενο συνάνθρωπο δεν έχουν σύνορα. Και οφείλω ένα ευχαριστώ στον Μακαριώτατο και στους ανθρώπους της "Συνύπαρξις-Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων", που κάνουν πράξη τις θεμελιώδεις αυτές αξίες, όπως επιτάσσει η χριστιανική πίστη.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε λόγω της υγειονομικής κρίσης, παρά τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν, θεωρώ ότι έχουμε χρέος να στηρίζουμε, όσο μπορεί ο καθένας, τους κατατρεγμένους και ανέστιους, οι οποίοι, ζώντας συχνά σε τραγικές συνθήκες, έχουν ανάγκη τη βοήθεια μας. Και το παράδειγμα του φορέα αυτού της Εκκλησίας δείχνει την αξία και τον δρόμο της αλληλεγγύης.

Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος δήλωσε:

Συμφωνώ σε όσα είπε η κυρία Πρόεδρος και προσυπογράφω. Είναι αποστολή της Εκκλησίας, διαμέσου όλων των αιώνων, και νομίζω δεν υπάρχουν πράγματα τα οποία χωρίζουν τους ανθρώπους. Αυτές είναι επινοήσεις και κατασκευές του χρόνου και των ανθρώπων. Εμείς έχουμε υποχρέωση να αγαπούμε τον κάθε άνθρωπο ότι χρώμα και να έχει όπου και να βρίσκεται να δείξουμε την αγάπη μας. Αυτό γίνεται στις δομές της Εκκλησίας και πιστεύω ότι είναι ένα από τα αξιόλογα έργα για τη διακονία της. Η συνεργασία μας σ΄αυτό τον τομέα με την Πολιτεία είναι απαραίτητη. Έτσι λοιπόν οι δύο θεσμοί σήμερα, η Πολιτεία που εκπροσωπεί η κυρία Πρόεδρος και η ταπεινότητά μου, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία για το καλό των παιδιών και του κόσμου γενικότερα.

Παρόντες κατά την επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη, η Ειδική Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Επικεφαλής τους Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Αθήνα Gianluca Rocco και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικαίας κ. Αλέξιος.

Πελώνη: ασφαλές Πάσχα για να έχουμε ελεύθερο καλοκαίρι

Μελέκ Ιπέκ: αποφυλακίστηκε η γυναίκα που σκότωσε τον σύζυγο- βασανιστή της (εικόνες)