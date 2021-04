Life

Ειδύλλιο της Kim Kardashian και του δημοσιογράφου του CNN, Van Jones;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι φήμες ξεκίνησαν δύο μήνες μετά την υποβολή διαζυγίου της Κim από τον σύζυγό της, Kanye West.

Η Kim Kardashian και ο δημοσιογράφος του CNN, Van Jones βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς ξεκίνησαν να κυκλοφορούν φήμες ότι βγαίνουν, μόλις δύο μήνες μετά την υποβολή διαζυγίου από τον σύζυγό της, Kanye West.

Ενώ η Kim με τον δημοσιογράφο είναι φίλοι εδώ και χρόνια, οι fans υποθέτουν ότι η φιλία τους μπορεί να έχει εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω.

Κάποιοι χρήστες του Twitter κατηγορούν την Kardashian ότι «χρησιμοποίησε τον Jones για να προωθήσει τη νομική της καριέρα».

«Οι άνθρωποι θα δουν την Kim χρησιμοποίησε τον Kanye για να την προωθήσει στον κόσμο της μόδας και να χρησιμοποιεί τώρα τον Van Jones για να την προωθήσει στον επόμενο τομέα της σταδιοδρομίας της», έγραψε ένας χρήστης.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Η Ζαρίφη στο “Πρωινό” για τον γάμο με τον Ουγγαρέζο και την Μενεγάκη (βίντεο)

Παλαιό Φάληρο: Αστυνομικοί περιγράφουν στον ΑΝΤ1 τον “αγώνα δρόμου” για 4χρονο ασθενή (βίντεο)

Ποιοι πετάνε εντελώς τη μάσκα