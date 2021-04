Κοινωνία

Κεραμέως για πρακτικές φοιτητών: από πότε και για ποιους ξαναρχίζουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι σήμερα η πρακτική άσκηση επιτρεπόταν να γίνεται μόνο από φοιτητές Επιστημών Υγείας και επί πτυχίω.

«Πράσινο φως» για την επέκταση της πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητών τελευταίου έτους και επί πτυχίω, τόσο σε όλα τα προγράμματα σπουδών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, από τις 10 Μαΐου έχει δοθεί από την επιτροπή των ειδικών, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι πρότινος η πρακτική άσκηση επιτρεπόταν να γίνεται μόνο από φοιτητές Επιστημών Υγείας και επί πτυχίω.

Παράλληλα από 15 Μαίου επεκτείνονται οι κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις για τους φοιτητές τελευταίου έτους και επι πτυχίω σε συγκεκριμένες σχολές οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν αναλυτικά εντός ημέρας.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

Κατόπιν θετικής εισήγησης της Επιτροπής των Ειδικών, επίκειται έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με ρυθμίσεις σχετικά με τις κλινικές, εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις, τα πρακτικά μαθήματα αλλά και τις κατατακτήριες εξετάσεις.

Συγκεκριμένα, και με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων και των αυτοδιαγνωστικών εξετάσεων που θα αποσαφηνιστούν στην ΚΥΑ, επιτρέπεται:

-η διενέργεια με φυσική παρουσία από 10/5/2021

πρακτικών ασκήσεων φοιτητών του τελευταίου έτους και επί πτυχίω σε όλα τα τμήματα/ σχολές σε προγράμματα σπουδών α’ και β΄ κύκλου.

-η διενέργεια με φυσική παρουσία από 15/5/2021

α) κλινικών ασκήσεων φοιτητών του πέμπτου, έκτου έτους και επί πτυχίω των προγραμμάτων σπουδών α’ κύκλου τμημάτων/σχολών της ιατρικής,

β) κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων φοιτητών του τελευταίου έτους και επί πτυχίω σε όλα τα τμήματα/σχολές. Περιλαμβάνονται και μαθήματα αθλητικών εφαρμογών (πρακτικών μαθημάτων) σε ΤΕΦΑΑ· ατομικά και ομαδικά εργαστηριακά μαθημάτων στα τμήματα μουσικών σπουδών· εικαστικά εργαστηριακά μαθήματα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και των εφαρμοσμένων εργαστηρίων τους στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών,

γ) κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων φοιτητών όλου του β’ κύκλου (μεταπτυχιακά προγράμματα) των τμημάτων/σχολών, κατόπιν απόφασης Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ.

-η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων από 19/5 έως 30/5

μόνο με επίδειξη βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), που πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) που πραγματοποιείται έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο.

Πελώνη: ασφαλές Πάσχα για να έχουμε ελεύθερο καλοκαίρι

Σακελλαροπούλου – Ιερώνυμος: επισκέφθηκαν δομή φιλοξενίας ανηλίκων προσφύγων