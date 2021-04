Οικονομία

Φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση κατοίκων του εξωτερικού

Ενεργοποιήθηκαν τα κίνητρα για την προσέλκυση στην Ελλάδα φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό.

Με την έκδοση της κανονιστικής απόφασης που ρυθμίζει τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ειδικού τρόπου φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα για φυσικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (ΚΥΑ Α. 1087/15.4.2021, ΦΕΚ Β΄1691), συμπληρώνεται το φορολογικό πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου που θεσπίστηκε διαδοχικά με τα άρθρα 5Α, 5Β και 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Το πρώτο βήμα έγινε με τον νόμο 4646/2019, ο οποίος προβλέπει τη δυνατότητα εναλλακτικής φορολόγησης του παγκόσμιου εισοδήματος για νέους φορολογικούς κατοίκους που πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, ο νόμος 4714/2020 επέκτεινε την εναλλακτική φορολόγηση σε δικαιούχους σύνταξης εξωτερικού, οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα μας.

Στα φορολογικά κίνητρα εγκατάστασης στην Ελλάδα συγκαταλέγονται οι διατάξεις του νόμου 4758/2020, που στοχεύουν στην προσέλκυση αλλοδαπών εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, αλλά και Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Το ενδιαφέρον για την υπαγωγή στις νέες διατάξεις είναι αυξημένο, δεδομένου ότι προβλέπουν, για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία και θα απασχοληθούν σε νέες θέσεις εργασίας ή θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούμενοι, απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του 50% του εισοδήματος που θα αποκτούν στην Ελλάδα για μία επταετία.

Στο πλαίσιο προσέλκυσης στην Ελλάδα φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό εντάσσεται και ο νόμος 4778/2021, ο οποίος ρυθμίζει τη σύσταση και λειτουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.

Με τις νέες διατάξεις θεσπίζονται σαφείς και διαφανείς κανόνες - με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές - οι οποίοι διέπουν τη διαχείριση, από τα λεγόμενα family offices, χρηματικών ροών και οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Παρά τη δυσμενή συγκυρία της πανδημίας, η απήχηση των νέων φορολογικών κινήτρων είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική.

Ήδη, για το 2020 και το 2021, έχουν υποβληθεί περίπου 90 αιτήσεις επενδυτών και συγγενικών τους προσώπων, με το ποσό του βεβαιωθέντος φόρου να αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ για την πρώτη διετία εφαρμογής.

Για το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν υποβληθεί, μέχρι στιγμής, 180 αιτήσεις συνταξιούχων.

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των φορολογούμενων, χορηγήθηκε πρόσφατα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το 2021:

Έως τις 31 Μαΐου, για νέους φορολογικούς κατοίκους που πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα (άρθρο 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) και για δικαιούχους σύνταξης εξωτερικού οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα μας (άρθρο 5Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος).

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου, για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία και θα απασχοληθούν σε νέες θέσεις εργασίας ή θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούμενοι (άρθρο 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος).

