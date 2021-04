Πολιτισμός

“Καποδίστριας” του Γιάννη Σμαραγδή: Συμμετοχή της Ρωσίας στην ταινία

Τι λέει ο σπουδαίος σκηνοθέτης για την συμβολή της Ρωσίας στην ταινία για τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας.

Πριν ακόμα γυριστεί η ταινία “ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ” άρχισε να λειτουργεί σαν γεφυροποιός ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ρωσία. Ο διάσημος σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής, ξεπερνώντας πολλαπλές δυσκολίες και αγκυλώσεις που προέκυψαν από λανθασμένες κινήσεις προηγούμενων καταστάσεων στη χώρα μας, πήρε μεγάλη χαρά που έβαλε σε κίνηση τις προϋποθέσεις να συμμετάσχει η Ρωσία στην μεγάλη συμπαραγωγή Ελλάδας, Ρωσίας, Ελβετίας για την ταινία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.

Ο Γιάννης Σμαραγδής ταξίδεψε στη Μόσχα και βρέθηκε με τον Ρώσο συμπαραγωγό του στο ρωσικό Υπουργείο Πολιτισμού σε προκαθορισμένη συνεδρία και όπως λέει και ο ίδιος μπήκε το κλειδί για να ξεκλειδωθεί η δημιουργία της ταινίας ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. Σ’ αυτό συνέτειναν καθοριστικά από τη μεριά της Ρωσίας ο ειδικός σύμβουλος του Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν Μιχαήλ Σβιτκόι (πρόσφατα βραβεύτηκε ως εξέχων φιλέλληνας στη πρεσβεία μας στη Μόσχα) καθώς και η Ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα. Από τη μεριά της Ελλάδος καθοριστική ήταν η στήριξη για αυτή τη συνεργασία της Υπουργού Πολιτισμού κυρίας Λίνας Μενδώνη που με πίστη και επιμονή ευοδώθηκε αυτή η συνάντηση που ήταν καθοριστική για την δημιουργία της ταινίας. Επίσης, εκτός των άλλων συνέτεινε και ο Πρέσβης επί Τιμή κύριος Ηλίας Κλής υπεύθυνος από τη μεριά της Ελλάδος για τις εκδηλώσεις «Ελλάδα-Ρωσία: Ιστορία 2021”.

Μάλιστα το Ίδρυμα ΚΙΚΠΕ θα εκχωρήσει αφιλοκερδώς το ωριαίο ντοκιμαντέρ που σκηνοθέτησε ο Γιάννης Σμαραγδής με τίτλο ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ που μπορεί να λειτουργήσει και ως προπομπός της διεθνούς ταινίας ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ που προετοιμάζεται. Ο σκηνοθέτης, μάλιστα, αποφάσισε με δικά του έξοδα να υποτιτλίσει το ντοκιμαντέρ στη ρωσική γλώσσα.

Έχοντας πλέον Ρώσο και Ελβετίδα συμπαραγωγό η ταινία ξεκινάει για να συγκεντρώσει τα αναγκαία κεφάλαια που απαιτούνται ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η συμφιλιωτική ταινία που θα είναι η τελεία στις εκδηλώσεις για την Ελληνική Επανάσταση και που μόνο καλό θα κάνει στην Ελλάδα, στη Ρωσία, στις μεταξύ μας σχέσεις και στους λαούς μας.

Ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής έχει αποδείξει ότι είναι ένας αγωνιστής που πάντα έβρισκε έναν τρόπο να ξεπεράσει τις δυσκολίες και αυτό δε θα ήταν εφικτό αν δεν είχε δίπλα του τον άγγελό του, όπως ονομάζει τη σύζυγό του Ελένη, και γι’ αυτό έκανε την παρακάτω δήλωση: «Οι δικές της θυσίες είναι στην πραγματικότητα ο λόγος που πραγματοποιήθηκε τόσο ο EL GRECO όσο και Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟ ΧΑΒΙΑΡΙ και ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ. Και οι θυσίες της συζύγου μου δεν ήταν μόνο ηθικές αλλά και κυρίως υλικές, οικονομικές.

Για την ταινία EL GRECO πούλησε τα γραφεία της εταιρείας, για την ταινία Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟ ΧΑΒΙΑΡΙ που άφησε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε χρέη, πούλησε όλα τα περιουσιακά της στοιχεία για να εξοφληθούν. Για την ταινία ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ υπάρχουν ακόμη χρέη αφού δεν έχει πάρει ούτε 1€ από την διανομή. Η γυναίκα μου κατόρθωσε, κόντρα στο ρεύμα, να γίνουν αυτές οι ταινίες με την περιουσία της που όμως πλέον στέρεψε».

Επίσης, ο σκηνοθέτης δήλωσε για τις δόλιες φατρίες που δρουν στον καλλιτεχνικό χώρο και ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις πως: «αυτοί που με έχουν στοχοποιήσει και με πολεμούν λυσσωδώς ας γνωρίζουν ότι αυτή τη φορά δεν θα πολεμήσουν τον σκηνοθέτη αλλά τον Καποδίστρια, τον επίσης στοχοποιημένο και σπουδαίο Έλληνα κυβερνήτη, και ότι στη χώρα αυτή δεν είναι οι φατρίες επικυρίαρχες. Υπάρχουν καλοί Έλληνες και καλοί πατριώτες που δίνουν τον τόνο για το τι είναι χρήσιμο για το έθνος και τι επιβλαβές. Και γι’ αυτό θυμίζω αυτό που είπε ο Καποδίστριας «Είστε 25 όλοι κι όλοι!… Μια δράκα εικοσιπέντε άνθρωποι, που εμποδίζετε αυτή τη χώρα να γίνει κράτος δικαίου! Και δεν είστε μόνο εχθροί του έθνους με αυτά που κάνετε, είστε εχθροί και του εαυτού σας. Εικοσιπέντε, ναι, εικοσιπέντε είστε οι φθορείς του έθνους». Είπε, επίσης, «ότι ο φιλήκοος των ξένων είναι προδότης». Αυτό να μην το ξεχνάμε. Οι φατρίες στον τόπο μας από 25 να έχουν γίνει περίπου 300, αλλά το Έθνος βαδίζει όρθιο, υπερήφανο και δημιουργικό προς το πεπρωμένο του».

Πρόθεση του δημοφιλούς σκηνοθέτη είναι να αναδείξει τόσο την μεγάλη και άγνωστη στην πραγματικότητα προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια, αλλά κυρίως να αναδείξει και να βάλει σε κίνηση τον χρωματισμό της ψυχής αυτού του μεγάλου Έλληνα πολιτικού.

Και ως εκ τούτου ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης επιμένει να λέει ότι “αλίμονο στους λαούς που δεν αγαπούν τους καλύτερούς τους” και ο Καποδίστριας ήταν και είναι o ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ μας…

