“Λαμπάδιασε” φορτηγό στην Αθηνών - Κορίνθου

Επιχείρηση κατάσβεσης από πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς, που εκδηλώθηκε σε φορτηγό αυτοκίνητο.

Το φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες στη γέφυρα της Μάνδρας, στη διασταύρωση της Αθηνών- Κορίνθου με την Αθηνών - Θηβών.

Επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

