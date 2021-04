Life

Ο Ησαΐας Ματιάμπα, η Τάνια Μπρεάζου & η Ματθίλδη Μαγγίρα μιλάνε αποκλειστικά στο SOUNDIS.GR

Οι αγαπημένοι μας παίκτες και κριτές από το “Your Face Sounds Familiar - All Star”, παίρνουν σειρά στις... εξομολογήσεις του SOUNDIS.GR.

To SOUNDIS.GR συνεχίζει τις «εξομολογήσεις» των αγαπημένων συντελεστών του “Your Face Sounds Familiar - All Star” του ΑΝΤ1.

Ο χαρισματικός Ησαϊας Ματιάμπα σαν μουσικός και ηθοποιός έχει μεγάλη εμπειρία στα τηλεοπτικά σόου και μάλιστα πασπαλισμένη με μπόλικη χρυσόσκονη αν σκεφτεί κανείς ότι μόλις σε ηλικία 17 ετών νίκησε στο μουσικό talent show, “Να η ευκαιρία”, υπογράφοντας δισκογραφικό συμβόλαιο με την Heaven Music, αλλά και αργότερα στον τέταρτο κύκλο του χορευτικού talent show, “Dancing with the stars” του ΑΝΤ1. Έχει συνεργαστεί με πλήθος μεγάλων ονομάτων της ελληνικής μουσικής σκηνής, έχει συμμετάσχει σε μιούζικαλ, θεατρικά και τηλεοπτικές σειρές, ενώ το 2017 έφτασε στη δεύτερη θέση του “Your Face Sounds Familiar”.

Φέτος τον συναντάμε στο “Your Face Sounds Familiar - All Star” του ΑΝΤ1 με μοναδικές ερμηνείες και μεταμφιέσεις που έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις! Εισχωρώντας στα παρασκήνια, είχαμε την ευκαιρία να μας απαντήσει στον 20λόγο του SOUNDIS.GR. Μας εξομολογήθηκε ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με τους Coldplay, πιστεύει πως ο «Έλβις θα ζει για πάντα» και ότι στο γυναικείο φύλο προσέχει πρώτα τα μάτια (not#)!

Η επόμενη, αγαπημένη παίκτρια που απαντάει στον μοναδικό «Soundis 20λογο», είναι η Τάνια Μπρεάζου. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η 22χρονη Τάνια Μπρεάζου μας έχει ήδη μαγέψει όλους. Πολλοί την κατατάσσουν σε μία από τις πιο ταλαντούχες τραγουδίστριες της γενιάς της, που συνδυάζει φωνή και φυσικά εκρηκτική παρουσία.

