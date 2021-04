Κοινωνία

Απάτη με πρόσχημα επενδυτικές υπηρεσίες και λεία 460.000 ευρώ

Πώς προσέγγιζαν τα θύματα τους οι “αετονύχηδες”. Συνελήφθησαν τρία άτομα. Χρήσιμες συμβουλές από το Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα τακτικής διαδικασίας σε βάρος τριών ατόμων για απάτες με το πρόσχημα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

Η προσέγγιση των θυμάτων λάμβανε χώρα με τη χρήση απατηλών μεθόδων επιθετικής διάθεσης χρηματοπιστωτικών μέσων (marketing), τόσο τηλεφωνικά όσο και μέσω του διαδικτύου.

Εξιχνιάστηκαν 11 υποθέσεις με το παράνομο περιουσιακό όφελος, από την μέχρι σήμερα έρευνα, να ανέρχεται σε 460.000 ευρώ.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες, που περιήλθαν στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και σε άλλες αστυνομικές υπηρεσίες.

Ακολούθησε εξειδικευμένη και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή έρευνα και ανάλυση των δεδομένων και στοιχείων της υπόθεσης, που είχε ως αποτέλεσμα τη διακρίβωση της εμπλοκής των κατηγορουμένων στην εγκληματική δραστηριότητα και τον εντοπισμό των χώρων-γραφείων που χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους.

Πώς δρούσαν οι “αετονύχηδες”

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi):

είχαν συστήσει από το 2019 εταιρεία με αντικείμενο “συμβουλευτικές υπηρεσίες μάρκετινγκ” , πλην όμως ουδέποτε είχαν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παροχή επενδυτικών δραστηριοτήτων ,

, πλην όμως , προσποιούνταν εξειδικευμένους χρηματοοικονομικούς και επενδυτικούς συμβούλους για λογαριασμό χρηματιστηριακής εταιρείας με έδρα στην αλλοδαπή ,

, προσέγγιζαν ανυποψίαστα θύματα αρχικά τηλεφωνικά και ακολούθως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

αφού κέρδιζαν την εμπιστοσύνη τους, αποσπούσαν χρηματικά ποσά ως επενδύσεις σε χαρτοφυλάκια που θα τους απέφεραν υψηλά ποσοστά απόδοσης, τα οποία ωστόσο δεν είχαν πραγματικό αντίκρισμα,

δήλωναν ψευδή-ανύπαρκτη έδρα της επιχείρησης σε περιοχή των Αθηνών , για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στη δράση τους,

, για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στη δράση τους, λειτουργούσαν τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο μετέφεραν τακτικά σε διαφορετικές διευθύνσεις εντός της Αττικής, ώστε να καταστήσουν δυσχερή τον εντοπισμό τους από τις Αρχές.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην εταιρεία, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά κινητά τηλέφωνα, δύο σκληροί δίσκοι, φορητή μονάδα αποθήκευσης, καθώς και πλήθος εγγράφων και παραστατικών που σχετίζονται με την υπόθεση.

Επιπλέον, από κλιμάκιο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), που συνέδραμε την έρευνα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα 52.500 ευρώ.

Χρήσιμες συμβουλές από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενημερώνει τους πολίτες - ενδιαφερόμενους επενδυτές και προτείνει τα ακόλουθα:

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν βλέπετε διαφημίσεις για επενδυτικά προϊόντα στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπόσχονται γρήγορες και υψηλές αποδόσεις.

Να είστε επιφυλακτικοί όταν σας προσεγγίζουν τηλεφωνικά ή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από επενδυτικές εταιρείες.

Να είστε επιφυλακτικοί όταν σας υπόσχονται ασφαλείς επενδύσεις, εγγυημένες αποδόσεις και μεγάλα κέρδη.

Αναζητήστε πληροφορίες για την αξιοπιστία των επενδυτικών εταιρειών που σας προσεγγίζουν καθώς και εάν διαθέτουν φυσική έδρα, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ..

Μην επενδύετε τα χρήματά σας σε υπηρεσίες χωρίς να είστε απολύτως βέβαιοι για την αξιοπιστία τους.

Αιτηθείτε τους όρους και προϋποθέσεις, πριν πραγματοποιήσετε κάποια συναλλαγή.

Αν η προσφορά φαίνεται υπερβολικά καλή για να είναι αληθινή, διατηρείστε επιφυλάξεις γιατί μάλλον δεν είναι πραγματική.

Εάν έχετε πέσει θύμα απάτης στο παρελθόν, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς οι δράστες είναι πιθανό να σας προσεγγίσουν ξανά ή να διαθέσουν τα στοιχεία σας σε έτερους εγκληματίες.

στο παρελθόν, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς οι δράστες είναι πιθανό να σας προσεγγίσουν ξανά ή να διαθέσουν τα στοιχεία σας σε έτερους εγκληματίες. Απευθυνθείτε στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές όταν αντιληφθείτε ότι πέσατε θύμα απάτης.

Ενημερωθείτε σχετικά με τις εταιρείες που προτίθεστε να συνεργαστείτε/επενδύσετε, αναφορικά με την ύπαρξη και το καθεστώς αδειοδότησής τους μέσω:

- της ιστοσελίδας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ειδικά μέσω των προειδοποιήσεων για το Επενδυτικό Κοινό https://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/warninghcmc ή

- των αντίστοιχων εποπτικών αρχών άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω Διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω της διαδικτυακής πύλης (portal) της Ελληνικής Αστυνομίας ( https://portal.astynomia.gr )

) Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD

