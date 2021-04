Πολιτισμός

Μητρόπολη Νέας Ιωνίας: “Δέματα Αγάπης” για το Πάσχα (εικόνες)

Ο Σεβασμιώτατος Γαβριήλ επισκέφθηκε όλες τις ενορίες και διένειμε την βοήθεια σε οικονομικά ασθενείς πολίτες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Μητρόπολης «βοηθός και συμπαραστάτης στους οικονομικά ασθενέστερους αδελφούς μας στάθηκε η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος μέσω του δικτύου αλληλεγγύης των κοινωνικών και φιλανθρωπικών δράσεων που έχει αναπτύξει στην περιφέρειά της, ανακουφίζοντας έτσι έναν μεγάλο αριθμό οικογενειών ενόψει της μεγάλης εορτής του Πάσχα».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαβριήλ επισκέφθηκε την Μ. Δευτέρα και την Μ. Τρίτη τις 22 ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως, όπου με την ευγενική χορηγία των μελών του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου (Γ.Φ.Τ) της Ιεράς Μητροπόλεως και εταιρειών-χορηγών, προσέφερε «Δέματα Αγάπης» σε οικογένειες, με σημαντική ποσότητα τροφίμων και άλλων βασικών ειδών πρώτης ανάγκης.

Την παράδοση των δεμάτων πραγματοποίησε ο ίδιος Σεβασμιώτατος, συνοδευόμενος από κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως και με τη βοήθεια εθελοντών, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την αποφυγή της εξάπλωσης της νόσου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος μέσω του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της, των 2 Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, των 3 Παιδικών Σταθμών, των 8 Ενοριακών Εστιών Αγάπης, των 2 Κοινωνικών Παντοπωλείων και του Κέντρου Ιματισμού «ο Χιτών» που διαθέτει στην περιφέρειά της, εξυπηρετεί καθημερινά τις ανάγκες των ενδεών αδελφών μας, στηρίζοντας απόρους, ανέργους, μαθητές, φοιτητές και ηλικιωμένους, ενώ διανέμει καθημερινά πάνω από 1500 μερίδες φαγητού και περιθάλπει περισσότερες από 700 οικογένειες, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και στην μερική άρση των συνεπειών της φτώχειας, της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού».





