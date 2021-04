Life

Χάσε βάρος, κάνε detox και νίκησε την κυτταρίτιδα

Αν η κυτταρίτιδα και τα περιττά κιλά στέκονται εμπόδιο στην καλοκαιρινή σου διάθεση φέτος βάλε στόχο να τα νικήσεις με σύμμαχο το σωστό πρόγραμμα διατροφής.

Το καλοκαίρι είναι προ των πυλών και εσύ έτοιμη να δοκιμάσεις το νέο σου μαγιό και να κάνεις την πρώτη βουτιά στη θάλασσα. Ή μήπως η κυτταρίτιδα και τα περιττά κιλά στέκονται εμπόδιο στα σχέδιά σου;

Μην αγχώνεσαι γιατί σου έχουμε τη λύση. Αρκεί να βάλεις στο καθημερινό σου πρόγραμμα την άσκηση και τις σωστές τροφές.

Η κυτταρίτιδα δεν είναι μόνο θέμα βάρους

Η κυτταρίτιδα επηρεάζει το 90% των γυναικών ανεξάρτητα από το βάρος τους καθώς δεν είναι τόσο πολύ πρόβλημα λίπους αλλά κυρίως ένα πρόβλημα του δέρματος. Το είδος του λίπους που έχουμε , δεν είναι το ίδιο είδος με το λίπος που προκαλεί την κυτταρίτιδα και παρότι το αυξημένο βάρος μπορεί να κάνει τα πράγματα χειρότερα δεν είναι η αιτία.

Που οφείλεται η κυτταρίτιδα

Όσον αφορά στο τι ακριβώς προκαλεί την κυτταρίτιδα, η επιστήμη δεν έχει ακόμα σαφείς απαντήσεις αν και υπάρχει μια σειρά αιτιολογικών παραγόντων. Οι ορμόνες (κυρίως τα οιστρογόνα), το πρόσθετο βάρος, το κάπνισμα, το στρες, η κακή διατροφή, η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ και η έλλειψη άσκησης μπορούν να συμβάλουν ή να επιδεινώσουν την κυτταρίτιδα. Ωστόσο, η κυτταρίτιδα είναι θεραπεύσιμη, ακόμα και αν πρόκειται για γενετική. Και όσο κλισέ και αν ακούγεται, η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία!

Πώς να απαλλαγείς από την κυτταρίτιδα

Για να απαλλαγείς από την κυτταρίτιδα, δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί μόνο το σύμπτωμα, αλλά και η αιτία. Η σωστή διατροφή μπορεί να συμβάλλει στην αναδόμηση του δέρματός από μέσα και να μειώσει, να εξαλείψει και να προλάβει την εμφάνιση της κυτταρίτιδας με διάφορους τρόπους:

Η ενίσχυση των αιμοφόρων αγγείων. Αυτό είναι ένα βασικό βήμα για τη μείωση της κυτταρίτιδας. Τα αιμοφόρα αγγεία είναι τα μονοπάτια με τα οποία τα θρεπτικά συστατικά φτάνουν στο χόριο (το στρώμα του δέρματος που έχει υποστεί βλάβη, προκαλεί κυτταρίτιδα) και διασφαλίζουν την υγεία του δέρματος. Η ενίσχυση των αιμοφόρων αγγείων και η αύξηση της ροής του αίματος βοηθά να θρέψουν τα κύτταρα του δέρματος που βοηθούν στην απομάκρυνση των τοξινών.

Η παραγωγή κολλαγόνου, ελαστίνης και υγιή συνδετικού ιστού. Ο λόγος που το κολλαγόνο είναι τόσο σημαντικό είναι επειδή από αυτό εξαρτάται η υγιής, νεανική όψη του δέρματος. Το κολλαγόνο που βρίσκεται στον συνδετικό ιστό είναι η κύρια δομική πρωτεΐνη του δέρματος . Σταθερό, ισχυρό και υγιές το κολλαγόνο παρέχει δομική υποστήριξη. Εμποδίζει κύτταρα του λίπους από το σπάσιμο μέσα από το κατώτερο στρώμα του δέρματος (όπου ανήκει) και φτάνει στο ανώτερο στρώμα του δέρματος όπου προκαλείται η ομορφιά του δέρματος.

