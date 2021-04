Κοινωνία

Πάσχα - ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Τροποποίηση στα δρομολόγια

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις από 30/04 έως 03/05, που ανακοίνωσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της μειωμένης επιβατικής κίνησης που παρατηρείται της ημέρες του Πάσχα σε ορισμένες γραμμές και σε συνδυασμό με τα περιοριστικά μέτρα μετακίνησης, επέρχονται τροποποιήσεις σε ορισμένα δρομολόγια.

Ειδικότερα, τα δρομολόγια που αναστέλλονται είναι τα εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.04.2021

ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ - ΡΙΟ αμαξ. 14303, 14304

ΣΑΒΒΑΤΟ 01.05.2021

ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ αμαξ. 2534, 2539

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΙΑΤΟ αμαξ. 2304

ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ - ΡΙΟ αμαξ. 14303, 14304

ΚΥΡΙΑΚΗ 02.05.2021

ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ αμαξ. 11530, 1530, 1533, 1535, 2534, 2539

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΙΑΤΟ αμαξ. 1301, 2304

ΛΑΡΙΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ αμαξ. 1590, 1593, 2593, 2594

ΛΑΡΙΣΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ αμαξ. 3561/3880, 3881/3562

ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ αμαξ. 1571, 1572, 1573, 1574

ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ - ΡΙΟ αμαξ. 12303, 12304, 12305, 12306, 12307, 12308, 12309, 13300

ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ - ΚΑΜΙΝΙΑ αμαξ. 11350, 11352, 11354, 11356, 11358, 12350, 12352, 12354, 12356, 12358, 13350, 13352, 11351, 11353, 11355, 11357, 11359, 12351, 12353, 12355, 12357, 12359, 13351, 13353

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΕΡΡΕΣ αμαξ. 3632



ΔΕΥΤΕΡΑ 03.05.2021

ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ αμαξ. 11530, 1530, 1533, 1535

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΙΑΤΟ αμαξ. 1301

ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ - ΡΙΟ αμαξ. 14303, 14304

ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ αμαξ. 3631