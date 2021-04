Κοινωνία

Missing Alert για την εξαφάνιση 30χρονου από τη Ραφήνα

Συναγερμό σήμανε το “Χαμόγελο του Παιδιού”, έπειτα από πληροφορίες για πιθανό κίνδυνο της ζωής του.

Στις 23 Απριλίου 2021, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Ραφήνας, ο Αλί Αμντ Ελ Μεγκίν, ηλικίας 30 ετών.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Αλί Αμντ Ελ Μεγκίν στις 27 Απριλίου 2021 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν αίτησης της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αλί Αμντ Ελ Μεγκίν έχει ύψος 1,76 μ., είναι εύσωμος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μπλε φόρμα, μπλε μπλούζα, μαύρο γιλέκο και αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το “Χαμόγελο του Παιδιού” όλο το 24ωρο, στην “Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις - 116000”, σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

