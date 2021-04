Life

Walk for Wishes 2021 από το To Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)

Ο φιλανθρωπικός περίπατος έχει στόχο την εκπλήρωση ευχών 25 παιδιών!

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακ0ίνωση, «Κάθε ήρωας έχει μια Οδύσσεια, αλλά και μια ευχή: την Ιθάκη του. Φέτος το Make-A-Wish (Κάνε- Μια – Ευχή Ελλάδος) συμπληρώνει 25 χρόνια από την ίδρυσή του στην Ελλάδα. 25 χρόνια αφιερωμένα στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Ο οργανισμός, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευχής και τα 25α του γενέθλια στην Ελλάδα, ξεκινά μία σειρά από εορταστικές εκδηλώσεις έχοντας ως αφετηρία φέτος τον φιλανθρωπικό διαδικτυακό περίπατο Walk for Wishes.

Το Walk for Wishes 2021 μας καλεί να «ενώσουμε» διαδικτυακά όλοι μαζί τα βήματά μας μέσα από έναν εικονικό περίπατο σε όλη την Ελλάδα, ώστε να στηρίξουμε ακόμα περισσότερους ήρωες να φτάσουν στην Ιθάκη τους!

Από τις 27 Απριλίου μέχρι και τις 28 Μαϊου, μπορούμε όλοι να επισκεφτούμε το www.donate.makeawish.gr και να κάνουμε τη δωρεά μας με κάρτα. Για κάθε ιδιωτική δωρεά που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Walk for Wishes για την εκπλήρωση των 25 ευχών, μεγάλη εταιρεία καλλυντικών, θα δωρίσει το ίδιο ακριβώς ποσό στο Make-A-Wish (Κάνε- Μια – Ευχή Ελλάδος).

Όλοι μαζί λοιπόν, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για συγκεντρώσουμε 2.500.000 βήματα, που θα εκπληρώσουν τις ευχές 25 παιδιών – μέσα από ένα φιλανθρωπικό διαδικτυακό περίπατο.

Το Make-A-Wish (Κάνε- Μια – Ευχή Ελλάδος) απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν διαδικτυακά στο Walk for Wishes 2021 και να βοηθήσουν τους ήρωες του Make-A-Wish Ελλάδος να φτάσουν στην Ιθάκη τους! Ο διαδικτυακός φιλανθρωπικός περίπατος έχει στόχο τη συγκέντρωση δωρεών, που θα γίνουν εικονικά βήματα και θα μας φέρουν κοντά σε 25 παιδιά, που βρίσκονται σε αναμονή για την εκπλήρωση της ευχής τους. Η μεγάλη εταιρεία καλλυντικών, ως Υπερήφανος Υποστηρικτής του Οργανισμού, στην προσπάθειά της να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο της συλλογικής προφοράς, θα διπλασιάσει όλες τις δωρεές ιδιωτών που θα συγκεντρωθούν για την εκπλήρωση των 25 ευχών.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευχής, σας καλούμε να κάνετε μία δωρεά με κάρτα στο www. donate.makeawish.gr και να περιηγηθείτε στον εικονικό μας περίπατο. Έτσι, θα έχετε τη δυνατότητα να «γνωρίσετε» καλύτερα τους 25 ήρωές μας, αλλά και 25 πόλεις της Ελλάδας μας!r».

