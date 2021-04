Κοινωνία

Δολοφονία στην Αγία Βαρβάρα: Ένοχοι οι τρεις ανήλικοι

Ως ηθική αυτουργός καταδικάστηκε η κόρη του θύματος. Ποια ποινή επιβλήθηκε από το δικαστήριο.

Της Λίας Κοντοπούλου

Ποινή κάθειρξης 8 ετών επέβαλε το δικαστήριο ανηλίκων στην 15χρονη και τους δυο φίλους της, που κρίθηκαν ένοχοι για τη στυγερή δολοφονία της μητέρας του κοριτσιού, τον περασμένο Νοέμβριο, στην Αγία Βαρβάρα. Ομόφωνα “ένοχοι” ήταν η ετυμηγορία των δικαστών, για την άγρια δολοφονία με περισσότερες από 70 μαχαιριές, μίας 50χρονης γυναίκας μέσα στο διαμέρισμά της.

Ως ηθική αυτουργός καταδικάστηκε η ίδια της η κόρη που, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, έπεισε τους δύο φίλους της, ηλικίας 16 και 17 ετών, να τη σκοτώσουν.

Το κίνητρο του εγκλήματος, παρά την πολύωρη ακροαματική διαδικασία, παρέμεινε άγνωστο. «Δεν δόθηκε καμία απάντηση στο δικαστήριο για τον λόγο που οδήγησε στο έγκλημα. Σύμφωνα με την προδικασία, η 15χρονη είχε υποστηρίξει ότι η μητέρα της δεν της φερόταν καλά, όμως αυτός ο ισχυρισμός δεν αποδείχτηκε στο δικαστήριο», δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων, Απόστολος Λύτρας.

Η εισαγγελέας, στην αγόρευσή της, πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι οι τρεις έφηβοι βάσει του κατηγορητηρίου, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα από τα πιο συγκλονιστικά εγκλήματα, που τελέστηκε με απίστευτη σκληρότητα.

Οι κατηγορούμενοι, δια των συνηγόρων τους, ζήτησαν να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά, όμως το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά τους.

