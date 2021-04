Πολιτική

Κυπριακό: Xαμηλές προσδοκίες από την άτυπη πενταμερή στη Γενεύη

Πάμε για το καλύτερο, αλλά να δούμε τι θα γίνει, δήλωσε ο ΥΠΕΞ, Νίκος Δένδιας.

Άτυπη πενταμερής διάσκεψη για το Κυπριακό, στη Γενεύη, υπό την αιγίδα του ΓΓ του ΟΗΕ, και τη συμμετοχή των ηγετών της Ελληνοκυπριακής και της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, των υπουργών εξωτερικών Ελλάδας, Τουρκίας και Βρετανίας.

Με χαμηλές προσδοκίες προσήλθε στη διάσκεψη η ελληνική και η ελληνοκυπριακή πλευρά. O κ. Δένδιας δήλωσε πως «αύριο είναι μια δύσκολη ημέρα, πάμε για το καλύτερο, αλλά να δούμε τι θα γίνει».

Η Τουρκία επιμένει στη θέση περί «κυρίαρχης ισοτιμίας», δηλαδή τη λύση των δύο κρατών, όπως έγινε γνωστό από τον Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Νίκος Δένδιας αναμένεται να συναντηθεί, απόψε, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, και, πλην απρόοπτου με τον Ειδικό Απεσταλμένο του ΓΓ ΟΗΕ για τη Συρία, Geir Pedersen.

Αύριο, μετά τις εργασίες της πρώτης μέρα της άτυπης πενταμερούς ο Νίκος Δένδιας θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Αντόνιο Γκουτέρες ενώ το βράδυ θα παρακαθήσει στο δείπνο εργασίας της συνόδου.

Να σημειωθεί ότι θα υπάρξει και συνάντηση και με τον Βρετανό ομόλογό του, Dominic Raab (28 Απριλίου) ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και συνάντηση με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Στο θέμα της άτυπης συνάντησης για το κυπριακό αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα και ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος τόνισε ότι είναι «αναγκαία η επιμονή μας στην επανένωση της Κύπρου ως Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια -όπως ορίζουν οι δεσμευτικές για όλους Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας απαλλαγμένη από εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα. Απαράδεκτη κάθε πρόταση για δύο κράτη ή Συνομοσπονδία».

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωση του «Η άτυπη πενταμερής διάσκεψη για το Κυπριακό θα διεξαχθεί μέσα σε συνθήκες έντονων παρεμβάσεων του ευρωατλαντικού παράγοντα και προώθησης συμβιβασμού ανάμεσα, απ’ τη μία στη συνομοσπονδιακή “λύση” των δύο συνιστώντων κρατών και απ’ την άλλη στην κάθετη διχοτόμηση που προτείνει η τουρκική πλευρά. Όλα τα παραπάνω δεν έχουν καμιά σχέση με τη δίκαιη επίλυση του Κυπριακού προβλήματος και το συμφέρον του κυπριακού λαού. Το ΚΚΕ έχει εκφράσει τη θέση του για μια Κύπρο ενιαία -ένα και όχι δύο κράτη- ανεξάρτητη, με μία και μόνη κυριαρχία, μία ιθαγένεια και διεθνή οντότητα, χωρίς ξένες βάσεις και στρατεύματα, χωρίς ξένους εγγυητές και προστάτες».

«Όλες οι ελληνικές και κυπριακές κυβερνήσεις μετά το 1974 απέρριψαν κατηγορηματικά ως αδιανόητη τη σύγκλιση παρόμοιας «πενταμερούς», έστω και άτυπης. Σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ με την ύποπτη ανοχή ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑΛ την αποδέχεται χωρίς να εξηγεί γιατί άλλαξε αυτή την πάγια πολιτική της Ελλάδος! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ υπενθυμίζει ότι το κυπριακό δεν είναι «πολιτικό πρόβλημα», αλλά πρόβλημα εισβολής και κατοχής της Τουρκίας εις βάρος ενός Ευρωπαϊκού κράτους. Η μόνη «λύση» λοιπόν για το κυπριακό είναι η απελευθέρωση με την άμεση αποχώρηση του τουρκικού στρατού, των εποίκων και των βρετανικών βάσεων, καθότι δεν νοείται στρατιωτική βάση μη ευρωπαϊκής χώρας σε ευρωπαϊκό έδαφος», αναφέρει η Ελληνική Λύση.

